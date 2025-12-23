Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“


Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety
Od premiéry pohádky Anděl Páně uplynula letos dvě desetiletí. V televizi ji diváci viděli na Štědrý večer o rok později. Dnes už je tento příběh evergreenem vánočního programu, stejně jako pokračování, které vzniklo před dekádou. A tvůrci v čele s režisérem Jiřím Strachem a herci Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem od té doby dostávají otázky, jestli dojde i na Anděla Páně 3.

Anděl, jemuž nechybí sebevědomí, přestože ve skutečnosti je „pěknej matla“, a čert, který si sluhu Božího neustále dobírá. Čas prověřil, že jde o dvojici, která spolu velmi dobře funguje, ač jeden z nich zastupuje nebe a druhý peklo. Diváci si jejich společnou snahu, aby nakonec dobro zvítězilo nad zlem, oblíbili natolik, že se filmy Anděl Páně 1 i 2 jako jedny z mála novodobých pohádek zařadily mezi klasiku.

Ostatně ve vysílání České televize nebudou chybět ani letos: 23. a 24. prosince večer. Oblíbenou pohádku připomene i silvestrovské vydání pořadu talk show Lucie Výborné, neboť si jako hosty pozvala režiséra a představitele hlavních rolí. 

Anděl Páně 1
Jedna z nejsledovanějších pohádek

Při televizní premiéře v roce 2006 byly na Anděla Páně zvědavé téměř tři miliony diváků (zatímco do kin o rok dříve přilákal „jen“ 190 tisíc lidí). Sledovanost pohádky je od té doby v průměru téměř dvoumilionová. „Přiznávám, že mě nenapadlo ani na vteřinu, když jme to před těmi jednadvaceti lety točili, že se z Anděla Páně stane taková ‚kultovka‘,“ podotýká Jiří Strach.

„Jako by to bylo včera,“ komentuje dvě dekády staré záběry Ivan Trojan alias anděl Petronel.

Spolu s Jiřím Dvořákem, tedy čertem Uriášem, si v obou příbězích v dobrém i špatném užili natáčení v zimě, protože v Anděl Páně i jeho pokračování se odehrává o adventu.

Anděl Páně 1
V prvním snímku se štáb vypravil mimo jiné na Kašperk, tedy nejvýše položený královský hrad v Čechách, aby tam hlavní hrdinové zkusili najít hříšníka vhodného k nápravě. Jenže místo zdánlivě snadného úkolu dostane Petronel lekci, že není jednoduché žít bez hříchu. Na přelomu prosince a ledna na Kašperku ke dvacátému výročí pohádky vystaví filmové kostýmy.

Podruhé na Mikuláše

Dvojka se točila mimo jiné v zasněženém Českém Krumlově. Petronela s Uriášem opět na zem přivedl trest. Zatímco poprvé to byla andělova přehnaná přísnost u nebeské brány, podruhé se mezi smrtelníky i jeho vinou zakutálelo jablko ze stromu poznání.

Anděl Páně 2
Naštěstí na svátek svatého Mikuláše, což hrdinům zajistilo nenápadnost, ale také přineslo pronásledování od konkurenčního mikulášského gangu. Vzájemnou soupeřivost mezi Petronelem a Uriášem pak posílilo zalíbení obou v chudé švadleně v nesnázích (Vica Kerekes). Poučením pro ně má být poznání, jakou cenu má přátelství, láska a vzájemná pomoc.

Zimní exteriéry a děj v adventním čase k Andělovi Páně už patří, stejně jako humor a dva hlavní představitelé. „Jestli jsem měl někde šťastnou režijní ruku, tak to bylo právě v případě obsazení Anděla Páně, protože Ivan Trojan s Jirkou Dvořákem jsou naprosto nepřekonatelná dvojice,“ nepochybuje Strach. Ve Výborné show si herci zkusí, jaké by to bylo, si role čerta a anděla prohodit.

Stanislav Majer, Pavel Liška a Marek Taclík jako „mikulášský gang“ v Andělovi Páně 2
Požehnání od katolíků

Anděl Páně byl prvním celovečerním filmem Jiří Stracha pro kina. Za sebou měl v té době už několik snímků, ovšem televizních. Také Anděl Páně původně vznikal jako televizní projekt.

I když Strach tvrdil, že pohádky by měli vyprávět ti, kteří mají zkušenostmi s dětmi, připouštěl, že námět je mu blízký. „Jako katolík jsem věděl, kde se můžeme trefit do vlastních řad, v jaké poloze leží laskavý nebeský humor,“ uvedl před premiérou prvního snímku.

I kdybych měl pět Oscarů, stejně budu čert, míní Jiří Dvořák
DVD s pohádkou dokonce požehnal tehdejší kardinál Miloslav Vlk. „Věci transcendentální prezentuje lidsky, což je jedním z jeho nejcennějších momentů,“ ocenil církevní představitel filmařskou práci. Požehnání se dostalo i nosiči s Andělem Páně 2, a to od Vlkova nástupce Dominika Duky. 

Anděl Páně potřetí?

Anděl Páně 2 si vedl dobře jako u kritiků, tak u diváků. Získal šest nominací na ceny Český lev: za masky, kostýmy, zvuk, střih a pro Ivana Trojana a Bolka Polívku, který si zahrál vydřidušského majitele krejčovství.

V kinech se pohádka stala kasovním trhákem, zařadila se mezi komerčně nejúspěšnější české filmy v tuzemských kinech vůbec. Další příhody Petronela a Uriáše si nenechalo ujít 1,28 milionu diváků.

Boleslav Polívka a Vica Kerekes v pohádce Anděl Páně 2
Diváckým úspěchem si tvůrci trochu naběhli, v nadsázce se dá říct, že jim opět zavařil anděl Petronel, protože jeho představitel Ivan Trojan ještě před uvedením do biografů případné další pokračování podmínil milionovou návštěvností.

Bude tedy z Anděla Páně nakonec trilogie? Jiří Strach se před rokem nechal v rozhovoru podcastového studia ChariTALK slyšet, že „Andělovi Páně by trojka slušela“, protože koneckonců řada biblických jevů se děje ve trojici: králové přišli tři, Ježíš vstal třetí den z mrtvých a pak jsou tu Otec, Syn a Duch svatý.

Anděla Páně 2 viděl milion diváků. Bude trojka? „Raději žádná než blbá“
Anděl Páně 2

Podobně jako v případě „dvojky“ ovšem platí, že je třeba ten správný scénář, což Strach v rozhovoru pro Českou televizi přirovnal už dříve k zázraku. Dosavadní příběhy napsali nejprve Lucie Konášová, poté Marek Epstein. Pokud by tvůrci chtěli dodržet opět odstup jedné dekády, pak by už ale byl nejvyšší čas začít točit.

„Já myslím, že Pán Bůh brzy promluví…,“ poznamenal Strach k možnému natáčení letos na podzim pro server Aktuálně. Na pohádku došla řeč v souvislosti se smrtí Jiřího Bartošky, který si v obou příbězích nejvyššího „šéfa“ zahrál. Strach prý nepochybuje, že si případné pokračování zesnulý herec dokáže v nebi „vylobbovat“.

