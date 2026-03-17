Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Drony útočily i na ambasádu USA

Při úterních vzdušných úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách, napsala agentura AFP. Raketám a nejméně pěti dronům pak podle agentury Reuters čelila americká ambasáda v Iráku, o obětech neinformovala.
Podle svědků agentur nejméně jeden dron dopadl uvnitř areálu velvyslanectví, kde byl následně vidět oheň a stoupající kouř. Většinu dalších útočících bezpilotních letounů a střel zneškodnil systém protivzdušné obrany. Irácké bezpečnostní složky popsaly útok na velvyslanectví jako nejintenzivnější od začátku americko-izraelské války s Íránem.
Americká ambasáda je v Bagdádu spolu s dalšími velvyslanectvími a vládními budovami v takzvané zelené zóně s maximální ochranou. Tuto oblast už v pondělí večer zasáhl podobný útok, přičemž jeden z dronů dopadl na hotel oblíbený mezi zahraničními diplomaty. Na střeše hotelu propukl požár, píše AFP, podle bezpečnostních složek je ale místo již zajištěno a incident si nevyžádal žádné oběti ani vážnější škody.
Útok na ambasádu následoval jen několik dní poté, co byl při úderu na Bagdád zabit velitel a mluvčí milice Katáib Hizballáh Abú Alí Askarí, připomíná AFP. Tato organizace patří do sdružení proíránských šíitských milic Hašd Šaabí, které v odvetě za izraelsko-americké údery na Írán útočí drony a raketami na různé cíle v Iráku, včetně vojenských objektů a ropné infrastruktury.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích.