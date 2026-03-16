Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

Izrael má podrobné plány nejméně na další tři týdny války, včetně dodatečných plánů do budoucna, sdělil podle agentur Reuters a AP mluvčí izraelské armády, podle něhož Jeruzalém zatím provedl na 7600 vzdušných úderů na cíle v Íránu. Další vlnu útoků zahájilo letectvo židovského státu v pondělí. Agentura AFP uvedla, že v centru Teheránu se ozývaly výbuchy. Armáda později oznámila, že útočila na íránský vesmírný program.
Izraelsko-americké vzdušné údery na Írán pokračují třetím týdnem a jejich konec je stále v nedohlednu, napsala agentura Reuters. Teherán na ně od prvního dne odpovídá protiútoky pomocí raket a dronů namířenými nejen na Izrael a americké vojenské základny v oblasti, ale i na průmyslové cíle v zemích Perského zálivu.
Mluvčí izraelské armády Nadav Šošani v pondělí řekl, že na příští tři týdny jsou připraveny podrobné operační plány války proti Íránu a že existují i další plány s delším časovým horizontem. Izraelská armáda, která mobilizovala přes 110 tisíc rezervistů, označila za svůj hlavní válečný cíl oslabit schopnost Íránu ohrožovat v budoucnu židovský stát, a útočí proto zejména na infrastrukturu balistických raket, jaderná zařízení a bezpečnostní aparát, připomněla agentura Reuters.
Při úderech ale podle íránských médií zemřely stovky civilistů. Hned na začátku války zasáhl pravděpodobně americký úder dívčí školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mínáb na jihu Íránu. Podle íránského Červeného půlměsíce přitom zahynulo 175 lidí, většinou školaček.
„Chceme mít jistotu, že bude tento režim co nejslabší a že oslabíme všechny jeho kapacity, všechny složky a všechna křídla jeho bezpečnostního aparátu,“ zdůraznil v pondělí Šošani. Jeruzalém dosud provedl přibližně 7600 úderů na Írán, vyřadil při nich 85 procent protivzdušné obrany a zničil také sedmdesát procent íránských raketometů, tvrdí mluvčí. Izrael má nicméně podle něj stále tisíce cílů, na které potřebuje udeřit, a v útocích bude pokračovat „tak dlouho, jak bude třeba,“ dodal.
Údery pokračovaly i v pondělí
Židovský stát v úderech pokračoval i v pondělí. V centru Teheránu byly dopoledne slyšet výbuchy a byly aktivovány systémy protivzdušné obrany, napsala AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Hlavním městem otřásaly silné výbuchy už v noci na pondělí. O nové vlně útoků v hlavním městě informovala také íránská média. Podle agentury Fars byly po izraelsko-amerických útocích slyšet výbuchy na východě Teheránu, státní televize SNN informovala o explozích na několika místech metropole.
Izraelská armáda později oznámila, že v Teheránu zničila íránský vesmírný komplex, který podle ní využíval tamní režim k vývoji rozličných vojenských kosmických programů, včetně „kapacit pro útoky proti satelitům“. To podle Izraele představovalo hrozbu nejen pro jeho satelity, ale i „vesmírná zařízení ostatních zemí světa“. Agentury s odvoláním na sdělení izraelských ozbrojených sil informovaly i o úderech v Šírázu na jihu a Tabrízu na severozápadě země.
V pondělí ráno izraelská armáda uvedla, že v noci zničila na teheránském mezinárodním letišti Mehrábád letadlo, které používal íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý první den útoků 28. února. Stroj podle ní sloužil vysoce postaveným vládním a vojenským činitelům k cestám po Íránu i do zahraničí a ke spolupráci se spřátelenými zeměmi. Mehrábád je nejrušnějším íránským civilním letištěm, vedle toho jsou tam ale umístěny i prostředky íránských vzdušných sil, poznamenal Reuters.
Protiútoky Íránu
Izraelská armáda také dopoledne oznámila, že zaznamenala novou salvu balistických střel odpálených z Íránu. V severním Izraeli se následně rozezněly sirény leteckého poplachu a v oblasti Jeruzaléma bylo vyhlášeno včasné varování.
V Izraeli od začátku války zahynulo při dopadech íránských raket dvanáct lidí. V Íránu bylo podle íránského Červeného půlměsíce dosud zabito nejméně 1300 lidí, píše AP. V konfliktu již zahynulo také nejméně třináct příslušníků amerických ozbrojených sil.
Teherán nadále útočí i v zemích Perského zálivu. Při dopadu střely na automobil na předměstí Abú Dhabí, hlavního města Spojených arabských emirátů, v pondělí ráno zemřel palestinský civilista, oznámily tamní úřady. Tiskový úřad emirátu Umm al-Kuvajn oznámil, že po úderu dronu vypukl požár budovy, útok se obešel bez zranění. V noci na pondělí také muselo kvůli dronovému útoku a následnému požáru na několik hodin přerušit provoz letiště v Dubaji.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí mezitím podle íránské polooficiální agentury Student News Network uvedl, že Teherán nepožádal o příměří ani si nevyměnil žádné zprávy se Spojenými státy.
