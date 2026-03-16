Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael má podrobné plány nejméně na další tři týdny války, včetně dodatečných plánů do budoucna, sdělil podle agentur Reuters a AP mluvčí izraelské armády, podle něhož Jeruzalém zatím provedl na 7600 vzdušných úderů na cíle v Íránu. Další vlnu útoků zahájilo letectvo židovského státu v pondělí. Agentura AFP uvedla, že v centru Teheránu se ozývaly výbuchy. Armáda později oznámila, že útočila na íránský vesmírný program.

Izraelsko-americké vzdušné údery na Írán pokračují třetím týdnem a jejich konec je stále v nedohlednu, napsala agentura Reuters. Teherán na ně od prvního dne odpovídá protiútoky pomocí raket a dronů namířenými nejen na Izrael a americké vojenské základny v oblasti, ale i na průmyslové cíle v zemích Perského zálivu.

Mluvčí izraelské armády Nadav Šošani v pondělí řekl, že na příští tři týdny jsou připraveny podrobné operační plány války proti Íránu a že existují i další plány s delším časovým horizontem. Izraelská armáda, která mobilizovala přes 110 tisíc rezervistů, označila za svůj hlavní válečný cíl oslabit schopnost Íránu ohrožovat v budoucnu židovský stát, a útočí proto zejména na infrastrukturu balistických raket, jaderná zařízení a bezpečnostní aparát, připomněla agentura Reuters.

Při úderech ale podle íránských médií zemřely stovky civilistů. Hned na začátku války zasáhl pravděpodobně americký úder dívčí školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mínáb na jihu Íránu. Podle íránského Červeného půlměsíce přitom zahynulo 175 lidí, většinou školaček.

„Chceme mít jistotu, že bude tento režim co nejslabší a že oslabíme všechny jeho kapacity, všechny složky a všechna křídla jeho bezpečnostního aparátu,“ zdůraznil v pondělí Šošani. Jeruzalém dosud provedl přibližně 7600 úderů na Írán, vyřadil při nich 85 procent protivzdušné obrany a zničil také sedmdesát procent íránských raketometů, tvrdí mluvčí. Izrael má nicméně podle něj stále tisíce cílů, na které potřebuje udeřit, a v útocích bude pokračovat „tak dlouho, jak bude třeba,“ dodal.

Údery pokračovaly i v pondělí

Židovský stát v úderech pokračoval i v pondělí. V centru Teheránu byly dopoledne slyšet výbuchy a byly aktivovány systémy protivzdušné obrany, napsala AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Hlavním městem otřásaly silné výbuchy už v noci na pondělí. O nové vlně útoků v hlavním městě informovala také íránská média. Podle agentury Fars byly po izraelsko-amerických útocích slyšet výbuchy na východě Teheránu, státní televize SNN informovala o explozích na několika místech metropole.

Izraelská armáda později oznámila, že v Teheránu zničila íránský vesmírný komplex, který podle ní využíval tamní režim k vývoji rozličných vojenských kosmických programů, včetně „kapacit pro útoky proti satelitům“. To podle Izraele představovalo hrozbu nejen pro jeho satelity, ale i „vesmírná zařízení ostatních zemí světa“. Agentury s odvoláním na sdělení izraelských ozbrojených sil informovaly i o úderech v Šírázu na jihu a Tabrízu na severozápadě země.

V pondělí ráno izraelská armáda uvedla, že v noci zničila na teheránském mezinárodním letišti Mehrábád letadlo, které používal íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý první den útoků 28. února. Stroj podle ní sloužil vysoce postaveným vládním a vojenským činitelům k cestám po Íránu i do zahraničí a ke spolupráci se spřátelenými zeměmi. Mehrábád je nejrušnějším íránským civilním letištěm, vedle toho jsou tam ale umístěny i prostředky íránských vzdušných sil, poznamenal Reuters.

Izraelská armáda také dopoledne oznámila, že zaznamenala novou salvu balistických střel odpálených z Íránu. V severním Izraeli se následně rozezněly sirény leteckého poplachu a v oblasti Jeruzaléma bylo vyhlášeno včasné varování.

V Izraeli od začátku války zahynulo při dopadech íránských raket dvanáct lidí. V Íránu bylo podle íránského Červeného půlměsíce dosud zabito nejméně 1300 lidí, píše AP. V konfliktu již zahynulo také nejméně třináct příslušníků amerických ozbrojených sil.

Teherán nadále útočí i v zemích Perského zálivu. Při dopadu střely na automobil na předměstí Abú Dhabí, hlavního města Spojených arabských emirátů, v pondělí ráno zemřel palestinský civilista, oznámily tamní úřady. Tiskový úřad emirátu Umm al-Kuvajn oznámil, že po úderu dronu vypukl požár budovy, útok se obešel bez zranění. V noci na pondělí také muselo kvůli dronovému útoku a následnému požáru na několik hodin přerušit provoz letiště v Dubaji.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí mezitím podle íránské polooficiální agentury Student News Network uvedl, že Teherán nepožádal o příměří ani si nevyměnil žádné zprávy se Spojenými státy.

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

před 6 mminutami
Konflikt na Blízkém východě opět zvednul ceny ropy, později začaly silně klesat

Konflikt na Blízkém východě opět zvednul ceny ropy, později začaly silně klesat

Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Japonsko reakci zvažuje

Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Japonsko reakci zvažuje

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

Izrael má podrobné plány nejméně na další tři týdny války, včetně dodatečných plánů do budoucna, sdělil podle agentur Reuters a AP mluvčí izraelské armády, podle něhož Jeruzalém zatím provedl na 7600 vzdušných úderů na cíle v Íránu. Další vlnu útoků zahájilo letectvo židovského státu v pondělí. Agentura AFP uvedla, že v centru Teheránu se ozývaly výbuchy. Armáda později oznámila, že útočila na íránský vesmírný program.
před 6 mminutami

V Gaze i na Západním břehu kvůli nové válce přituhuje

Pozornost světa se kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu odklonila od Pásma Gazy, na které silně doléhá krize v regionu. Uzavřené hraniční přechody, omezená humanitární pomoc, zdražování i pokračující izraelské útoky berou Palestincům víru v naplnění mírového plánu. Hamás mezitím upevňuje moc ve své části enklávy. Přituhuje i na okupovaném Západním břehu, kde bují násilí ze strany radikálních židovských osadníků.
Konflikt na Blízkém východě opět zvednul ceny ropy, později začaly silně klesat

Ceny ropy se v pondělí ráno prudce zvýšily, protože na trhu přetrvávaly obavy o dodávky suroviny z Blízkého východu. Z dosažených maxim však později rychle klesaly. Severomořská ropa Brent se kolem 9:00 pohybovala nad 106 dolary, v 15:00 byla u stovky dolarů. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) dosahovala vrcholu kolem 101 dolarů za barel, v 15:00 to bylo zhruba 93,70 dolarů. Cena plynu v 9:30 v obchodním uzlu TTF překročila 52 eur za megawatthodinu, v 15:00 se pohybovala u 51 eur.
Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Japonsko reakci zvažuje

Velká Británie se spojenci pracuje na plánu otevření Hormuzského průlivu, sdělil její premiér Keir Starmer s tím, že tato snaha ale nebude misí NATO. Roli Aliance ve věci nevidí ani německý šéf diplomacie Johann Wadephul, ministr obrany Boris Pistorius odmítl, že by se Německo zapojovalo vojensky. Japonsko dle premiérky Sanae Takaičiové zvažuje, jak lze zajistit bezpečnost lodí a posádek se sebou spojených. Státníci reagují na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v průlivu.
NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu. V rozhovoru pro deník Financial Times (FT) to řekl americký prezident Donald Trump. K otevření úžiny podle něj musí přispět také Čína, v opačném případě pohrozil odkladem summitu s tamním vůdcem Si Ťin-pchingem. Peking na to odpověděl, že komunikuje se všemi stranami. Teherán se pokouší zablokovat průliv klíčový pro vývoz ropy z Perského zálivu poté, co USA spolu s Izraelem zahájily proti Íránu rozsáhlé údery.
Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko

Ukrajina podnikla v noci na pondělí rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana země zničila nad metropolí Moskvou a v jejím okolím 53 dronů. Tamní úřady zároveň tvrdí, že na jihu Ruska po útoku dronu začal hořet zásobník ropy. Na Kyjev ráno útočily ruské bezpilotní letouny, v Charkově je po úderu agresora jeden zraněný a jednu oběť hlásí úřady v Záporoží.
Digitální peněženka Wero chce vymanit Evropu z nadvlády americké Visa i Mastercard

Digitální peněženku Wero vytvořily evropské banky a platební společnosti, aby se vyhnuly používání karetních sítí od amerických firem Visa nebo Mastercard. Důvodem je snížení nákladů i udržení kontroly v nejisté době mezinárodního napětí. Na obnovení evropské platební suverenity pracují i instituce Evropské unie, které chtějí představit digitální euro, které by mohlo fungovat jako digitální měna pro každodenní platby.
Letiště v Dubaji postupně obnovovalo lety po dronovém útoku

Mezinárodní letiště v Dubaji v pondělí dopoledne postupně obnovovalo provoz a odlétaly z něj některé spoje. Požár způsobený dronovým útokem předtím tento letecký uzel ve Spojených arabských emirátech (SAE) na několik hodin paralyzoval.
