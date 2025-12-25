Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo dvanáct lidí. Některé požáry přímo souvisely s Vánocemi, způsobilo je například neopatrné zacházení s prskavkami. Celková škoda je přibližně 31 milionů korun, což je zhruba polovina proti loňsku, kdy bylo požárů 65, informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
Škodu až pět milionů korun způsobil večerní požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku. Hořet začalo od vánočního stromku. „Požár se ze stromku rychle rozšířil až na střechu domu, ale okolní objekty naštěstí hořet nezačaly,“ řekla ve středu mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
V Praze k prvnímu požáru vánočního stromečku vyjeli hasiči už dopoledne. „Majiteli se ho v tomto případě povedlo uhasit ještě před příjezdem jednotek,“ podotkla Ochmanová. Později odpoledne musel být při požárech dvou bytů v hlavním městě vyhlášen vyšší stupeň požárního poplachu, evakuovány byly desítky lidí, při jednom požáru se zranili dva lidé. „V obou případech sehrála pravděpodobně roli neopatrná manipulace s prskavkami,“ uvedla Ochmanová.
Stejnou příčinu měly zřejmě i dva požáry ve Středočeském kraji. Například v rodinném domě v Řitce u Prahy se od prskavky vznítil vánoční stromek. Hasiči dostali oheň rychle pod kontrolu, majitel se ale nadýchal zplodin a skončil v péči záchranné služby.
K nejrozsáhlejším zásahům o Štědrém dnu patřil požár bungalovu v Hostivici u Prahy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, zasahovalo 18 jednotek. Na místo muselo i pásové rypadlo, které pomohlo s odklizením a rozebráním zbytků poničené budovy. Výše škody je předběžně odhadnutá na jeden milion korun.
Celkem měli hasiči v Česku na Štědrý den 515 zásahů. Většinou to bylo kvůli počasí, zejména silnému větru. „Nejčastěji takto zasahovali hasiči v Olomouckém kraji, ale větší počet tohoto typu zásahů řešili i v Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nejčastěji se jednalo o odstraňování padlých stromů a větví z komunikací,“ dodala Ochmanová.
V předchozích letech se počet hasičských zásahů pohyboval většinou lehce nad třemi sty. Výjimkou byl předloňský rok, kdy měli hasiči 1989 výjezdů, dosud nejvíce. Důvodem bylo především větrné počasí. Museli například odstraňovat popadané stromy přes silnici či železnici, kvůli zvyšujícím se hladinám pomáhali se stavěním hrází či odčerpávali vodu ze sklepů domů.