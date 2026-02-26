Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Odlévání připomínky na návštěvu Alžběty II. v Brně
Zdroj: ČT24

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.

Podobu díla navrhovali tvůrci a tvůrkyně ve veřejné zakázce. Sešlo se jedenáct návrhů, posoudila je komise, v níž zasedli sochař Hynek Skoták nebo teoretička umění Silvie Šeborová. Jako nejzdařilejší a k vytvoření nejvhodnější shledali porotci návrh s kloboukem. Pro ni charakteristickou pokrývku hlavy totiž nosila Alžběta II. i při návštěvě Brna.

„Přesvědčující pro nás byl určitý humorný prvek, který se v návrhu projevuje, i taková intelektuální hra, která způsobuje, že dílo z dálky evokuje jiné věci než zblízka. Tento přístup souzní s Brnem, zároveň je srozumitelný pro jakéhokoli diváka,“ uvedla zastupitelka města a předsedkyně poroty Kateřina Jarošová (Nezávislí).

Vizualizace pamětní desky k výročí návštěvy Alžběty II. v Brně
Zdroj: brno.cz

Vytvoření díla vyjde na necelých 300 tisíc korun. Autorem návrhu je Radek Talaš. „Klobouk byl tím prvním, co mě napadlo, když jsem viděl archivní fotografie. Ten motiv mi přišel nejzajímavější, silný a hlavně i pro veřejnost srozumitelný,“ uvedl umělec ke svému nápadu.

V době návštěvy Alžběty II. v Brně bylo Talašovi osm let, v přemítání nad podobou uměleckého díla mu to ale nijak nebránilo. „Královna je vnímaná jako ikonická osobnost nejen britského, ale celosvětového prostředí. Její vážnost, ale zároveň pro ni typický britský humor byly inspirací pro mé dílo. Snažil jsem se vyhnout patosu, a proto zvolit odlehčenou formu,“ uvedl.

Dva klobouky na výběr

Klobouk bude z bronzu a osazený na nerezové desce. Slévači pro jistotu odlili klobouky dva. Následně bude vybrán ten povedenější a před umístěním na desku nalakován červenou barvou.

Odlévání umělecké připomínky na návštěvu královny Alžběty II. v Brně
Zdroj: ČTK/Dalibor Glück

Odlévání klobouku předcházelo vytvoření voskového modelu, na jehož základě pracovníci slévárny udělali keramickou formu. Následně bylo nutné ji několik hodin zahřívat v peci, v níž byla teplota přesahující 900 stupňů Celsia. Po vytažení z pece slévači do připravené formy vlili roztavený bronz. Keramickou formu poté pracovníci z odlitku odstraňují prudkým proudem vody. Nakonec z něj musejí odříznout takzvaný vtokový systém, který slouží k nalévání taveniny.

Odhalení pamětní desky s hotovým dílem 28. března doprovodí program, jehož součástí mimo jiné bude módní přehlídka klobouků.

Problém s balkonem

Královna Alžběta II. navštívila brněnskou Novou radnici 28. března 1996 v doprovodu tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla. „Byla prvním britským panovníkem, který navštívil nejen Brno, ale vůbec naši zemi. A dodnes patří k nejvýznamnějším osobnostem, které jsme měli tu čest v našem městě přivítat. Právě z balkonu Nové radnice promluvila také k těm, kteří ji přišli na Dominikánské náměstí pozdravit,“ připomněla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Přípravy trvaly několik měsíců. „Řešilo se, kudy a kam královna půjde, prohlíželi jsme různé památky, různé trasy, zvažovalo se bezpečnostní hledisko,“ vzpomínal tehdejší tajemník magistrátu Pavel Loutocký v roce 2022 po úmrtí královny.

Přestože se všechno připravovalo pečlivě a dlouho dopředu, některé plány se nakonec měnily. Královna například měla promluvit z jiného balkonu, než na který nakonec vystoupila. Jenže se ukázalo, že z původně plánovaného místa kdysi řečnil nacistický diktátor Adolf Hitler.

Koláčky, soudci i protest

Brno bylo pro Alžbětu II. zastávkou v třídenní návštěvě Česka. Zvažovalo se nejprve, že by se mimo Prahu podívala do Národního hřebčína v Kladrubech, tam ale nakonec zavítal její manžel, znalec koní princ Philip, sám. Královna zamířila do Brna.

Do jihomoravské metropole tehdy přiletěla britským královským speciálem a zdržela se zhruba čtyři hodiny. Na letišti ji přivítaly děti v krojích. Čekal ji rovněž oběd v Besedním domě, servírovala se mimo jiné židlochovická bažantí prsíčka a vinné moravské zelí s jemným lázeňským knedlíkem a ke kávě moravské koláčky. K menu hrálo Janáčkovo kvarteto. Tento soubor si vybral Buckinghamský palác, stejně jako skladbu Leoše Janáčka.

Tři dny v České republice. Prahou a Brnem provedl královnu prezident Havel
Alžběta II. v doprovodu Václava Havla v Brně

Před zasednutím ke stolu si panovnice stihla ve foyer prohlédla prezentaci firem s vazbou na Velkou Británii. Odpoledne program pokračoval setkáním se zástupci Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a univerzit.

Královnu při příjezdu na každé místo v centru Brna vítaly zástupy čekajících lidí, a to potleskem a máváním britských a českých vlaječek. Skupina asi deseti studentů využila královniny návštěvy i k protestu. S transparentem „Británie – kolébka demokracie, nebo rakev občanských hnutí?“ demonstranti přišli k Nové radnici, popisovaly dobové zprávy tiskových agentur. Protest byl zaměřen proti novému britskému trestnímu řádu, který rozšiřoval pravomoci policie při demonstracích.

Výběr redakce

Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

před 1 mminutou
Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

11:43Aktualizovánopřed 59 mminutami
Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

13:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

15:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

08:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

13:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Šéf Davosu rezignuje, měl vazby na Epsteina

Šéf Davosu rezignuje, měl vazby na Epsteina

12:41Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

Orbán nasazuje vojáky a žádá o unijní misi na Ukrajinu. Kvůli Družbě

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.
před 7 mminutami

Předjaří vítá v Královské zahradě na Hradě tisíce květin

V Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu lze vidět více než sto odrůd kvetoucích jarních květin. Na výstavě Předjaří: Zahrada malých gest je doplňuje výtvarná tvorba mladých českých a slovenských autorů.
před 1 hhodinou

Bráchova reakce mě dojala, říká režisérka oceněného dokumentu o závislosti

Jako krásné, ale zároveň děsivé vnímá režisérka Pepa Lubojacki reakce diváků z festivalu Berlinale na svůj dokument. Potvrdily jí, že její zkušenost není ojedinělá. V koprodukčním česko-slovenském snímku Kdyby se holubi proměnili ve zlato zachytila boj se závislostí ve vlastní rodině. Z Berlinale si odvezla cenu pro nejlepší dokumentární film. Mluvila o něm i s Terezou Řezníčkovou v Událostech, komentářích.
před 7 hhodinami

VideoFilmové premiéry: Drobná nehoda, Čaroděj z Kremlu či Presleyho koncerty

Do tuzemských kin míří oceněné filmy i jeden koncertní snímek. Drobná nehoda je temná groteska o pomstě politického vězně a vítězný snímek z festivalu v Cannes od íránského režiséra Džafara Panahího. Kritika na stejné přehlídce popsala jako tísnivý procedurální thriller další kinonovinku – francouzský Případ 137. Drama Čaroděj z Kremlu má být pohledem do zákulisí ruské politiky, v hlavních rolích s Paulem Danem a Judem Lawem. A hudební dokument EPiC: Elvis Presley in Concert se vrací k sedmiletému koncertování krále rokenrolu v Las Vegas.
před 8 hhodinami

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.
před 20 hhodinami

VideoV Ostravě chystají loutkovou Kytici

Několik druhů loutek i divadelních technik se objeví v baladách Karla Jaromíra Erbena. Jeho sbírku Kytice na jeviště převedli v ostravském Divadle loutek. Scénografie vychází z tradičního českého loutkového divadla. Premiéru bude mít představení na konci března.
před 23 hhodinami

Do kin vstupuje Čaroděj z Kremlu. S obrazem Putina kouzlí možná až moc

V době čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu uvádí česká kina politický thriller Čaroděj z Kremlu. Hraný snímek francouzského režiséra Oliviera Assayase popisuje nástup Vladimira Putina k moci a postupné formování nového mocenského systému. Ruského vůdce hraje Jude Law. Podle některých kritiků jde snímek příliš na ruku obrazu Putina, jaký se Západu snaží podsunout Rusko.
včera v 16:56

Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.
24. 2. 2026
Načítání...