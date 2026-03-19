Ruský vojenský letoun narušil vzdušný prostor Estonska

Estonský vzdušný prostor ve středu narušil ruský vojenský letoun Suchoj Su-30. Ministerstvo zahraničí v Tallinnu si proto předvolalo ruského chargé d'affaires, aby mu předalo protestní nótu. S odvoláním na resorty zahraničí a obrany to uvedla estonská veřejnoprávní stanice ERR na svém webu. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila.
Ruský bojový letoun Suchoj Su-30 pronikl do estonského vzdušného prostoru poblíž ostrova Vaindloo a setrval v něm přibližně minutu, uvedla stanice ERR. Jedná se o víceúčelový stroj, který kombinuje vlastnosti stíhačky a bombardéru, jak píšou různé vojenské servery.
„Na narušení reagovala jednotka italského letectva a nevzniklo žádné ohrožení pro bezpečnost Estonska,“ prohlásil ministr zahraničních věcí Margus Tsahkna. Dodal, že poslední incident opět ukázal, že mise NATO, jejímž cílem je střežit nebe baltských států, funguje dobře.
Země na východním křídle Severoatlantické aliance se kvůli podobným incidentům loni na podzim ocitly v pohotovosti. V září dvě desítky ruských dronů pronikly nad území Polska, následně hlásilo narušení vzdušného prostoru ruskými letouny Estonsko i Litva. Kromě toho vícero zemí NATO a Evropské unie informovalo o narušení svého vzdušného prostoru cizími drony.