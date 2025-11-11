Na narušování vzdušného prostoru NATO je třeba reagovat silou, zdůraznil Pavel

Opakované porušování vzdušného prostoru zemí NATO ze strany Ruska by nemělo být donekonečna tolerováno, sdělil v úterý prezident Petr Pavel při diskusi se studenty středních škol Karlovarského kraje. Soudí, že je třeba adekvátní odpověď a Moskvě ukázat sílu. Rusko ve všem, co dělá, respektuje sílu, zatímco zdrženlivost považuje za slabost, dodal český prezident a někdejší šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance.
Podle Pavla to ovšem neznamená, že každé porušení vzdušného prostoru se bude trestat sestřelením letadla. Bude-li to ovšem nutné a bude-li v tom Rusko pokračovat, zřejmě to bude potřeba, sdělila hlava státu. Prezident je přesvědčen o tom, že pokud by to bylo obráceně a některý ze států NATO by narušil vzdušný prostor Ruska, tak Kreml nebude váhat ani chvilku.
Pavel připomněl, že když stál v čele vojenského výboru NATO, Rusko opakovaně narušilo vzdušný prostor Turecka. „A až teprve při nějakém desátém narušení, které bylo zcela jednoznačně vědomé, byla to provokace a Rusko zkoušelo, kam až může zajít, se Turci naštvali a jedno z těch ruských letadel sestřelili. A byl klid,“ poznamenal prezident. Moskva i přes tehdejší obavy, že to vyvolá eskalaci vztahů s NATO, od dalších pokusů ustoupila.
„A Rusové to dnes stejně tak zkouší s námi. Zkouší, jak funguje protivzdušná obrana jednotlivých států, jak funguje integrovaný systém protivzdušné obrany NATO, jak odhodlaní jsme se postavit za vlastní obranu,“ domnívá se Pavel. Pokud někdo ukáže sílu a odhodlanost, tak má ruský respekt, pokud někdo ukáže zdrženlivost, tak to Rusové vnímají jako slabost, myslí si hlava státu. „A slabost z ruského pohledu si nezaslouží nic jiného, než aby se s ním vytřela podlaha,“ dodal prezident.
Ruské letouny opakovaně narušily vzdušný prostor několika zemí Aliance, mimo jiné Polska a Rumunska, které hraničí s Ukrajinou, a také Estonska, Dánska či Německa.
Rumunsko v úterý na svém území zaznamenalo úlomky ruského dronu
Právě Rumunsko v úterý oznámilo, že na jeho území byly po ruských leteckých útocích na ukrajinský přístav Izmajil nalezeny možné úlomky bezpilotního letounu.
Ministerstvo obrany uvedlo, že části dronu dopadly na zem v noci na úterý asi pět kilometrů od jihovýchodních hranic s Ukrajinou, v severní části župy Tulcea. NATO kvůli počasí nemohlo vyslat stíhací letouny, doplnila agentura Reuters s tím, že obyvatelé dostali příkaz se ukrýt. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že náraz do země nezpůsobil požár.
Na území Rumunska, které s Ukrajinou sdílí 650 kilometrů dlouhou hranici, dopadly úlomky ruských bezpilotních letounů opakovaně. Kvůli vniknutí jednoho z ruských strojů na rumunské území si ministerstvo zahraničí v září předvolalo ruského velvyslance. V zemi od února mimo jiné platí zákon, který umožňuje sestřelovat drony, které naruší její vzdušný prostor.
Spojené státy na konci října oznámily záměr snížit počet vojáků, kteří jsou umístění na východním křídle NATO. V případě Rumunska by se jednalo o téměř 700 ze 1700 vojáků.