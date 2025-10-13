Na mezinárodní konferenci Forum 2000, která se koná v Praze, v pondělí vystoupil se svým projevem český prezident Petr Pavel. Hovořil o bezpečnostní hrozbě představované Ruskem. To chce podle Pavla Evropu krok za krokem zničit. „Rusko představuje zásadní hrozbu evropské svobodě, bezpečnosti a demokracii,“ domnívá se prezident. Kromě něho se akce účastní třeba také gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová.
Rusko chce zničit Evropu, řekl Pavel na Foru 2000
Úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zprostředkování příměří v ruské plnohodnotné válce na Ukrajině podle Pavla pomáhá ukázat, zda ruský vládce Vladimir Putin skutečně usiluje o vyjednávání o řešení konfliktu. „A odpověď, že ne, nikoho nepřekvapila. Rusko nikdy nebylo připraveno jednat v dobré víře. Místo toho zdvojnásobilo svoji cynickou vojenskou kampaň a používá teror, aby rozložilo morálku Ukrajinců,“ zdůraznil Pavel, podle něhož nedávné případy, kdy Rusko narušilo vzdušný prostor Polska a Estonska, ukazují, že se Moskva „nebojí riskovat“.
Evropa nicméně podle Pavla zůstává otevřená vyjednáváním v dobré víře. „Ale jakýkoliv dialog o Ukrajině a o bezpečnostním uspořádání mezi Ruskem a jeho evropskými sousedy bude možný pouze, bude-li existovat základní respekt a minimálně základní důvěra,“ míní prezident, který zdůraznil rovněž důležitost podpory těch, kdo „uvnitř Ruska riskují vše pro pravdu“. „Ruské demokratické hnutí je součástí odpovědi na to, jak by jednoho dne mohly naše vztahy s Ruskem vypadat,“ doplnil.
Česká hlava státu hovořila také o snaze Ruska šířit „nedůvěru a lži“ a o dezinformacích. „V mé vlastní zemi nedávná studie ukázala, že proruské dezinformační weby vydávají více obsahu než zavedená média,“ poznamenal s tím, že je „na nás, abychom zvýšili naše úsilí proti těmto dezinformacím“. „Bez ohledu na složení příští české vlády je důležité, abychom posilovali základy demokratické občanské společnosti a struktury,“ dodal Pavel.
Dezinformace totiž podle hlavy státu samy od sebe nezmizí a vytváří paralelní realitu. „Takovou králičí noru, do které je snadné spadnout, ale mnohem těžší z ní vyšplhat,“ podotkl. Lidé si podle něj zaslouží spolehlivé informace a autentické hlasy. V této souvislosti uvítal ustavení regionální kanceláře Reportérů bez hranic v Praze, která bude oficiálně spuštěna na Foru 2000 v úterý. „Posílí obranu nezávislé novinařiny, podpoří ohrožené novináře a pomůže budovat odolnost proti dezinformacím napříč střední a východní Evropou,“ uvedl prezident.
Svobodná média ale podle Pavla nestačí, potřeba jsou také nezávislé univerzity či občanská struktura nevládních organizací. „Tento ekosystém je naší nejlepší obranou proti vnitřnímu rozdělení a hybridním hrozbám,“ míní.
Pavel na konferenci Forum 2000 vystupuje každoročně, v projevech se v minulosti věnoval například křehkosti demokracie či ruské plošné agresi na Ukrajině.
Konference se účastní i další politici
Letošní 29. ročník konference se kromě Ukrajiny zaměřuje na význam technologií či posilování demokratických vazeb v době, kdy demokracie podle organizátorů čelí bezprecedentním vnitřním rozporům, rostoucímu autoritářství, šíření dezinformací a rychlému tempu technologických změn.
Z českých politiků jsou vedle Pavla přítomni také ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nebo předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
U zrodu Fora 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Záměrem zakladatelů tradice bylo poskytnout prostor osobnostem z různých oborů k analýze výzev nového tisíciletí.