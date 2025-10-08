Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. Na tiskové konferenci to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet, uvedl.
Vláda ANO nebude dávat Ukrajině peníze z rozpočtu na zbraně, řekl Babiš
O české muniční iniciativě na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi, řekl, že byla fajn, ale měly ji dělat přímo členské státy Severoatlantické aliance (NATO) a měla být transparentní. Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard, tvrdí Babiš.
„Pokud budeme ve vládě, tak říkáme: České zbrojovky, chcete vyvážet na Ukrajinu zbraně? Nemáme problém,“ uvedl Babiš. Tuzemsko podle něj dává 60 miliard do rozpočtu Evropské unie, která Kyjevu pomáhá. „Nebudeme dávat Ukrajině na zbraně (z rozpočtu) ani korunu,“ dodal. „Nemáme peníze pro Česko. Myslím, že jsme Ukrajině pomáhali přímo a teď se bude pomáhat přes EU,“ řekl také šéf ANO.
Babiš se dříve opakovaně vyjádřil o iniciativě skepticky. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) Aliance nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat. Loni Ukrajina díky ní dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.