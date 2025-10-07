Ruské síly v Chersonu při nočních a ranních útocích zabily dva muže a další lidi zranily. Údery okupantů v dalších částech Ukrajiny způsobily požáry a škody na civilních budovách. Ukrajinské drony naopak směřovaly na zařízení na západě Sibiře, uvedly tamní úřady.
Mrtví a zranění zůstali po úderech ruských dronů na Cherson
„Záchranáři vyprostili tělo muže z trosek budovy. V současné době se zjišťuje jeho totožnost,“ napsal podle serveru Ukrajinska pravda vedoucí vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin na Telegramu k půlnočnímu úderu.
„Naši vyšetřovatelé odhalili, že ruské síly shodily 7. října 2025 kolem 6:30 z bezpilotního letounu výbušniny na zastávku veřejné dopravy ve městě Cherson,“ uvedl úřad prokurátora Chersonské oblasti. Při útoku byl na místě zabit 65letý muž a 70letý muž byl zraněn a hospitalizován.
Do nemocnice záchranáři převezli také tři ženy ve věku 18, 51 a 69 let. Utrpěly otřes mozku, zranění způsobená výbuchem a poranění hlavy. Byly ošetřeny a budou pokračovat v léčbě ambulantně.
Požár sýpky a další údery
Na město Charkov zaútočili Rusové pomocí dronů, což způsobilo požár v civilních budovách. Na likvidaci následků se podílejí hasiči, zdravotnické týmy a pyrotechnici. Nikdo nebyl zabit ani zraněn, sdělily ukrajinské úřady.
Ruský dron zasáhl v Černihivské oblasti sýpku, kde bylo skladováno obilí. V důsledku toho došlo k požáru, ale nikdo nepřišel o život.
V noci z 6. na 7. října Rusko zaútočilo na Ukrajinu pomocí dvou balistických raket Iskander-M/KN-23 a 152 dronů typu Šáhed, Gerbera a dalších, napsal server Ukrajinska pravda.
Ukrajinské drony na západě Sibiře
Úřady ruské Ťumenské oblasti na západě Sibiře tvrdí, že v pondělí večer byly tři drony detekovány a zneškodněny v hlavním městě regionu Ťumeni. Ukrajina drony s dlouhým doletem útočí především na ruskou ropnou infrastrukturu, která se nachází i v Ťumenské oblasti.
Ukrajinský telegramový kanál Exilenova dokonce tvrdí, že při pondělním útoku byla v Ťumeni zasažena rafinerie. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily. „Operativní zásah pohotovostních složek zabránil detonaci dronů,“ uvedla správa.
Ťumeň leží více než dva tisíce kilometrů od fronty v asijské části Ruska. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala v úterý agentura DPA.
Zásah v okupované Chersonské oblasti
Na platformě Telegram prohlásil Moskvou dosazený gubernátor okupované části Chersonské oblasti Vladimir Saldo, že při ukrajinském dronovém útoku zemřeli čtyři lidé.
Saldo podle agentury AFP obvinil Kyjev z úmyslného útoku na civilisty. Tvrdí, že čtyři lidé byli zabiti na silnici mezi městy Zavodivka a Hornostajivka při útoku ukrajinského dronu „cílícího na civilní vozidla“. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na úterý a ráno jeho systémy protivzdušné obrany zachytily dohromady 209 ukrajinských dronů. Úřad dodal, že drony byly sestřelovány zejména nad Kurskou (62) a Bělgorodskou (31) oblastí, které sousedí s Ukrajinou. Třicet bezpilotních letadel bylo zachyceno také v Nižněnovgorodské oblasti, která se nachází východně od Moskvy a stovky kilometrů od Ukrajiny.
