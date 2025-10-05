Nejméně jedna žena byla zabita a dalších devět lidí utrpělo zranění při ruském útoku na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Polské a spojenecké stíhačky během ruského útoku na Ukrajinu vzlétly a pozemní protivzdušná obrana byla uvedena do nejvyšší pohotovosti, oznámilo velitelství polských sil s tím, že šlo o preventivní kroky s cílem ochránit vzdušný prostor a bezpečí obyvatel zejména pohraničních regionů.
Rusové útočili v Záporoží i ve Lvově, preventivně vzlétly polské stíhačky
Záporoží utrpělo nejméně deset zásahů, nepřátelský útok poškodil výškové budovy i rodinné domy, hořela osobní auta, dodávky elektřiny a vody byly narušeny, napsal Fedorov na sociální síti. Poděkoval záchranářům, lékařům, energetikům, policistům a všem, kteří nyní pomáhají obyvatelům Záporoží dát se dohromady po nočních hrůzách. „Je to obrovská práce a zachraňuje životy, vrací lidem střechu nad hlavou, teplo a naději,“ zdůraznil.
Ukrajinské letectvo na sociální síti Telegram během noci varovalo, že skupiny nepřátelských dronů, rakety a střely s plochou dráhou letu míří i ke Lvovu na západě Ukrajiny a dalším místům. Letecký poplach byl vyhlášen po celé Ukrajině. Ve Lvově a okolí byly podle ukrajinské televize slyšet mohutné exploze i palba protivzdušné obrany. Kvůli náletu přerušila provoz městská hromadná doprava.
Lvov je vzdálen jen asi šedesát kilometrů od hranic s Polskem, kde minulý měsíc polské a spojenecké stíhačky sestřelovaly ruské drony, které narušily vzdušný prostor členského státu Severoatlantické aliance.