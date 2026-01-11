Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

Ruské útoky na Doněckou oblast za posledních 24 hodin zabily čtyři místní obyvatele, dalších deset zranily. Uvedla to ukrajinská správa oblasti, kterou z velké části okupují ruské invazní síly. Kyjev pak po ruských nočních úderech hlásí několik zraněných civilistů a také poškození kritické infrastruktury. Ruské úřady tvrdí, že při nočním útoku na město Voroněž na jihozápadě země zemřela jedna žena a další tři lidé utrpěli zranění. Z útoku bez důkazů obvinila Moskva Ukrajinu.
„Rusové zabili čtyři obyvatele Doněcké oblasti: dva ve (vesnici) Jarova a dva v Kosťantynivce. Dalších deset lidí v regionu bylo za posledních 24 hodin zraněno,“ napsal na facebooku šéf vojenské správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin.
Od začátku plnohodnotné války, kterou Rusko zahájilo útokem na Ukrajinu před téměř čtyřmi lety, podle Filaškina v oblasti přišlo o život 3972 lidí a dalších 8769 utrpělo zranění. V tomto počtu navíc podle agentury Ukrinform nejsou zahrnuty oběti z Volnovachy a Mariupolu, který na začátku války Rusové prakticky srovnali se zemí.
Ukrajinské úřady uvedly, že během soboty utrpěli zranění tři lidé v Záporožské oblasti a dva v Chersonské. Zasaženou infrastrukturu hlásí z Charkova a Žytomyrské oblasti. Ukrajinské ministerstvo obrany sdělilo, že protivzdušná obrana od sobotního večera zničila 125 ze 154 ruských dronů.
Útok na ruském území
Gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev prohlásil, že se Voroněž stala terčem nejrozsáhlejšího dronového útoku od začátku války. Poškozeno při něm podle něj bylo přes deset obytných budov, kolem deseti rodinných domů, několik administrativních budov a střední škola. Voroněž leží zhruba 250 kilometrů od ukrajinských hranic.
Kreml mezitím podle agentury TASS oznámil, že jeho síly dobyly vesnici Bilohirja v ukrajinské Záporožské oblasti. Pro tvrzení však nepřinesl žádné důkazy.