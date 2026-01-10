Kyjev je bez vody a tepla. Výpadky hlásí i další části Ukrajiny a Ruska

Části Ukrajiny i Ruska jsou bez elektřiny, ukrajinská metropole nemá ani vodu. Kyjevskou elektrickou soustavu odstavili kvůli nutným opravám po předchozích masivních útocích, uvedly úřady. Moskva během noci a v sobotu přes den útočila na několika místech uvnitř Ukrajiny, zranila obyvatele v Charkovské a Dněpropetrovské oblasti, informují ukrajinské zdroje. Trosky z ukrajinského dronu zase způsobily požár ve skladu pohonných hmot na jihu ruské Volgogradské oblasti, tvrdí podle ruské redakce serveru BBC tamní úřady.
Úřady ukrajinské metropole uvedly, že dodávky byly přerušeny na pokyn provozovatele rozvodné sítě Ukrenergo, podle níž je energetická soustava nestabilní.
V důsledku výpadku po ruském útoku v noci na pátek, kdy zemřeli čtyři lidé a desítky lidí útočné zbraně zranily, přestaly fungovat městské rozvody vody a tepla a také elektrifikovaná veřejná doprava, uvedla podle Reuters správa města na telegramu. Na opravách se podle ní pracuje, ale není jasné, jak dlouho budou trvat.
Po nočních útocích na Dněpropetrovskou oblast podle BBC zůstalo 130 tisíc domácností bez elektřiny. Jde zejména o města Dnipro a Kryvyj Rih. Práce na obnově v mrazivých teplotách pokračují i zde.
Výpadky ale po údajných ukrajinských útocích hlásí i Rusko. Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov tvrdí, že v jeho regionu je po údajném raketovém ukrajinském útoku 600 tisíc obyvatel bez tepla a vody. Situaci z města Bělgorod dokazují fotografie potemnělých ulic.
Reuters připomíná, že Ukrajina v posledních měsících opakovaně útočí na ruskou energetickou infrastrukturu, aby omezila schopnost Moskvy financovat válku proti Kyjevu. Tu Rusko vede už téměř čtyři roky.
Zranění na Ukrajině a hořící ruský sklad ropy
Rusko podle agentury Ukrinform během sobotního útoku v Charkovské oblasti zranilo jednu ženu a v Dněpropetrovské oblasti ve městech Dnipro a Kryvyj Rih tři lidi, z nichž jeden je v kritickém stavu. Agresor mířil i na přístavní zařízení v Oděse, kde informace o obětech nejsou.
V ruské Volgogradské oblasti podle agentury Reuters, která se odvolává na tamní úřady, nikdo nezemřel. Jen je možné, že lidé žijící poblíž se budou muset kvůli požáru skladu ropy evakuovat.
Ruské ministerstvo obrany také informovalo o tom, že protivzdušná obrana v noci na sobotu zničila 67 ukrajinských dronů. Ukrajinská armáda pak sdělila, že od pátečního večera zničila 94 ze 121 ruských dronů. Jestli ty zbylé způsobily nějaké škody, není zřejmé.