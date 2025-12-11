AFP: Kyjev podnikl jeden z největších útoků na Rusko

Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky plnohodnotné války, kterou rozpoutalo Rusko, píše agentura AFP. V důsledku útoku byla dočasně uzavřena letiště v Moskvě. Kyjev zprávy zatím nekomentoval.
Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad metropolí bylo zneškodněno 34 dronů, píše ruskojazyčný server BBC. Všechna čtyři moskevská letiště byla dočasně uzavřena, sdělil podle AFP tamní úřad pro civilní letectví Rosaviacija. Letiště Pulkovo v Petrohradu oznámilo, že přijímá odkloněné lety.
Dronový útok také způsobil požár v chemickém závodě v ruském Velikém Novgorodu, informovaly dle listu The Kyiv Independent regionální úřady a několik monitorovacích telegramových kanálů. Podle listu jde o jeden z největších tamních chemických výrobních závodů. Obyvatelé města údajně slyšeli několik explozí.
Ruské útoky na energetická zařízení
Šéf správy ukrajinské Poltavské oblasti Volodymyr Kohut uvedl, že Rusko v noci zaútočilo na tamní energetická zařízení, což způsobilo požáry.
Ukrajina by letos mohla čelit nejkrutější zimě od začátku ruské invaze, sdělil minulý týden AFP v rozhovoru ředitel státní energetické společností Naftogaz Serhij Koreckyj. „Destrukce a ztráty ukrajinské výroby plynu jsou značné,“ řekl Koreckyj s tím, že obnova výroby bude trvat dlouho.
Rusko v posledních měsících opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku své rozsáhlé invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP. Ukrajina naopak útočí na cíle v Rusku a na okupovaných územích.
