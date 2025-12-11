AFP: Kyjev podnikl jeden z největších útoků na Rusko


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, The Kyiv Independent, BBC

Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky plnohodnotné války, kterou rozpoutalo Rusko, píše agentura AFP. V důsledku útoku byla dočasně uzavřena letiště v Moskvě. Kyjev zprávy zatím nekomentoval.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad metropolí bylo zneškodněno 34 dronů, píše ruskojazyčný server BBC. Všechna čtyři moskevská letiště byla dočasně uzavřena, sdělil podle AFP tamní úřad pro civilní letectví Rosaviacija. Letiště Pulkovo v Petrohradu oznámilo, že přijímá odkloněné lety.

Dronový útok také způsobil požár v chemickém závodě v ruském Velikém Novgorodu, informovaly dle listu The Kyiv Independent regionální úřady a několik monitorovacích telegramových kanálů. Podle listu jde o jeden z největších tamních chemických výrobních závodů. Obyvatelé města údajně slyšeli několik explozí.

Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily
Ilustrační snímek

Ruské útoky na energetická zařízení

Šéf správy ukrajinské Poltavské oblasti Volodymyr Kohut uvedl, že Rusko v noci zaútočilo na tamní energetická zařízení, což způsobilo požáry.

Ukrajina by letos mohla čelit nejkrutější zimě od začátku ruské invaze, sdělil minulý týden AFP v rozhovoru ředitel státní energetické společností Naftogaz Serhij Koreckyj. „Destrukce a ztráty ukrajinské výroby plynu jsou značné,“ řekl Koreckyj s tím, že obnova výroby bude trvat dlouho.

Rusko v posledních měsících opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku své rozsáhlé invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP. Ukrajina naopak útočí na cíle v Rusku a na okupovaných územích.

Načítání...

Výběr redakce

Nový vízový program USA nabízí zlaté karty za milion dolarů

Nový vízový program USA nabízí zlaté karty za milion dolarů

před 16 mminutami
Na D56 u Ostravy bouralo pět aut, na místě jsou zranění

Na D56 u Ostravy bouralo pět aut, na místě jsou zranění

před 24 mminutami
AFP: Kyjev podnikl jeden z největších útoků na Rusko

AFP: Kyjev podnikl jeden z největších útoků na Rusko

před 1 hhodinou
Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

před 2 hhodinami
Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

03:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

před 2 hhodinami
Armáda chce zavést administrativní odvody

Armáda chce zavést administrativní odvody

před 3 hhodinami
AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nový vízový program USA nabízí zlaté karty za milion dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila nový vízový program „zlatá karta“ pro zájemce o dlouhodobý pobyt v zemi nebo o americké občanství, kteří si ho můžou koupit za jeden milion dolarů (zhruba 22 milionů korun). Zažádat o kartu lze na webových stránkách, kde si žadatelé mohou připlatit 15 tisíc dolarů (311 tisíc korun) za rychlejší vyřízení žádosti, píše Reuters. Pro firmy, které chtějí Trumpovy zlaté karty zakoupit pro své zaměstnance, je cena o polovinu dražší.
před 16 mminutami

AFP: Kyjev podnikl jeden z největších útoků na Rusko

Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky plnohodnotné války, kterou rozpoutalo Rusko, píše agentura AFP. V důsledku útoku byla dočasně uzavřena letiště v Moskvě. Kyjev zprávy zatím nekomentoval.
před 1 hhodinou

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se ve čtvrtek v Oslu časně ráno po jedenácti měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce, píší agentury. Ve středu za ni v norské metropoli převzala Nobelovu cenu za mír, kterou porota tohoto ocenění Machadové letos udělila, její dcera.
03:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Při útoku na nemocnici v Myanmaru zemřely desítky lidí, píše AFP

Letecký útok na nemocnici na západě Myanmaru si vyžádal nejméně 31 mrtvých, píše ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na humanitárního pracovníka. Úder vedla vládnoucí vojenská junta, která v této zemi ležící v jihovýchodní Asii zintenzivňuje své útoky před blížícími se volbami.
05:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Armáda chce zavést administrativní odvody

Armáda navrhuje zavést administrativní odvody a těm, kteří by chtěli sloužit v případě krize se zbraní, poskytnout výcvik. Počítá s tím v nově zpracované mobilizační koncepci, kterou reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci a na to, že jí ubývají povinné rezervy a chybí přehled o nejmladší generaci. Plošné odvody skončily v roce 2004. Vyztužit své armády hlavně silami dobrovolníků se momentálně snaží i další evropské země.
před 3 hhodinami

Bývalého prezidenta Bolívie Arceho zadrželi pro podezření z korupce

Bolivijské úřady zadržely bývalého socialistického prezidenta Luise Arceho pro podezření z korupce. Uvedl to podle agentury Reuters státní zástupce Roger Mariaca. Arce předal prezidentský mandát svému nástupci, konzervativnímu politikovi Rodrigu Pazovi, před měsícem.
před 5 hhodinami

AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

Palestinské teroristické hnutí Hamás navrhuje „zmrazit“ své vyzbrojování výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze. Podle agentury AFP to ve středu řekl bývalý vůdce hnutí Chálid Mišal v rozhovoru se stanicí al-Džazíra. Podle něho je také uskupení otevřené myšlence, že by na mír na hranicích palestinského území s Izraelem dohlížely zahraniční síly.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Kyjev předložil Washingtonu poslední verzi plánu na ukončení války, píše AFP

Kyjev do Washingtonu poslal svou poslední aktualizaci plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. Agentuře AFP to ve středu sdělily dva ukrajinské zdroje informované o záležitosti. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj téhož dne předtím řekl, že je připravena ukrajinská verze základních dvaceti bodů mírového plánu ukončení války.
před 9 hhodinami
Načítání...