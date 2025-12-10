Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

Námořní drony Sea Baby ukrajinské civilní kontrarozvědky Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) ve středu zasáhly v Černém moři další ruský tanker, který je součástí stínové flotily a na který se vztahují mezinárodní sankce. O útoku informují ukrajinská média. Podle předběžných informací SBU bylo plavidlo vyřazeno z provozu.
Loď Dašan se plaví pod vlajkou Komorského svazu a směřovala plnou rychlostí k ropnému terminálu u ruského přístavu Nororossijsk s vypnutým transpondérem, píše server Ukrajinska pravda. Podle videozáznamu od zdrojů z SBU lodí otřáslo několik mohutných explozí. Na operaci se podílely také ukrajinské námořní síly.
Podle serveru RBC-Ukraine má tanker v přepočtu hodnotu asi 624 milionů korun. Na Dašan uvalila sankce Ukrajina, Evropská unie, Spojené království, Kanada, Austrálie a Švýcarsko, a to jak za přepravu ruské ropy, tak za vysoce rizikovou plavbu bez zapnutého identifikačního systému.
Jedná se tak už o třetí tanker stínové flotily, který v posledních dvou týdnech zasáhly výbuchy. K útokům na tankery Kairos a Virat v Černém moři z konce listopadu se SBU přihlásila. Exploze začátkem prosince poškodila i loď Mersin u pobřeží Senegalu v západní Africe, která rovněž přepravuje ruské ropné produkty.
Útoky na tankery kritizoval začátkem prosince turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. „Válka mezi Ruskem a Ukrajinou nyní výrazně ohrožuje bezpečnost plavby po Černém moři. Páteční útoky na plavidla v naší výlučné ekonomické zóně znamenají znepokojivé zvyšování napětí,“ řekl. „Tyto útoky nelze nijak ospravedlnit. Varujeme proto všechny zúčastněné strany před opakováním podobných incidentů,“ dodal Erdogan.