Právě se stalo
Caracasem otřásly silné exploze Zobrazit

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
7 minut
Události: Novinky ve zdravotnictví
Zdroj: ČT24

Se začátkem nového kalendářního roku přichází změny i ve zdravotnictví. Lékařům hrozí vyšší pokuty za vybírání nelegálních poplatků v ordinacích a rozšiřují se preventivní prohlídky. Stát v pátek navíc zapnul on-line portál elektronického zdravotnictví. Pacienti i lékaři se jeho prostřednictvím dostanou například k elektronickým žádankám na vyšetření. Spuštění doprovázely technické problémy. Některé Centrum pro elektronizaci zdravotnictví odstranilo už během dne, všechny nové prvky budou v provozu po víkendu.

Praktický lékař Ondřej Sobotka při vyšetření komentuje nález nahlas. Kromě samotného pacienta jeho slova poslouchá i umělá inteligence. Na konci prohlídky vygeneruje Sobotkovi strukturovaný zápis, aniž by se dotkl klávesnice. „Mně to teď významně ušetřilo čas. U vstupní prohlídky to může být třeba i čtvrt hodiny,“ vysvětluje pražský lékař.

Nástroj sám nedávno vyvinul ve spolupráci s dalšími kolegy. Na eŽádanku od státu si ale museli počkat. V pátek ráno ji chtěl Sobotka poprvé vyzkoušet. „Docela to trvá. Je možné, že server je přetížený,“ komentoval situaci. Po chvíli čekání se na hlavní profil dostal. Vystavit eŽádanku ani jiný elektronický dokument mu ale v osm hodin ráno nešlo.

Jak s AI zkvalitnit péči, radí lékařům příručka
AI pomáhá vyhodnocovat snímek z magnetické rezonance

„Ověření této poslední fáze je vždycky až v produkčním režimu spuštění. To je problém, kterému jsme se nebyli schopni vyhnout. Pevně doufám, že je odladíme, abychom se dostali do plné produkce už v pondělí,“ říká ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn. „Vždy, když se zaváděla nějaká nová technologie, ať to byly eRecepty nebo eNeschopenky, tak předtím byly různé obavy, a nakonec se většina systémů chytla,“ podotýká brněnský praktický lékař Vladimír Marek.

Novinka má hlavně bránit zbytečnému opakování stejných vyšetření. Systém by na tom mohl ušetřit miliardy. Přinést má eŽádanka také větší přehled o čekacích lhůtách. Podle nového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ale pouze za předpokladu, že bude pro všechny ordinace povinná. „Já bych měl představu, že by to mělo proběhnout řekněme do dvou let, tento přechod skutečně na plnou elektronizaci vedení zdravotnické dokumentace, včetně eŽádanek,“ přibližuje svou vizi ministr.

  • Nově musí lékaři vystavovat elektronicky posudky pro řidičská oprávnění nebo zbrojní průkazy. I tato agenda měla při náběhu technické problémy. Stát je napravil krátce po poledni.
  • Vzniká také sdílený zdravotní záznam, který zpřístupní data o výsledcích preventivních vyšetření pacienta i dalším ošetřujícím lékařům. A v takzvaném emergentním záznamu se záchranáři dostanou k základním informacím, jako je krevní skupina, alergie nebo prodělané závažné reakce na léky.
  • Kromě elektronizace pacienti letos pocítí i řadu dalších novinek. Pojišťovny třeba od nového roku proplácí některé modernější metody léčby nádorových onemocnění.
  • Screening nádoru tlustého střeva je možné podstoupit už v pětačtyřiceti letech. Standardem je od ledna screening očí u malých dětí při návštěvě pediatra. Rozšiřují se i možnosti léčby a sledování pacienta na dálku.

Zdroje: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Národní centrum elektronického zdravotnictví

„Je to logický krok, je to podobné jako s eRecepty, kdy byla první testovací fáze – ta trvala řadu let, pak to bylo dobrovolné a pak se to postupně stalo povinné,“ popisoval 11. prosince bývalý ministr zdravotnictví a současný poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).

Přechodné období teď skončilo i pro takzvaný ePoukaz – předpis na zdravotnické pomůcky, jako jsou berle nebo ortézy. Lékaři už ho musí vystavovat pouze elektronicky. „Čekáme čtyřnásobný nárůst vydaných ePokazů. Na zhruba šest milionů a více ročně,“ avizuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Stejně jako je to u ePoukazu, i eŽádanku může lékař na žádost vytisknout. Pacient ji ale najde i ve svém profilu na portálu ezdraví.cz.

Chybí data o čekacích lhůtách, upozornil Vojtěch. Podle Válka pomohou e-žádanky
Otázky Václava Moravce k tématu zdravotnictví
82 minut
90’ ČT24: Změny ve zdravotnictví v roce 2026
Zdroj: ČT24

V rámci preventivních prohlídek budou častější krevní odběry

Klíčové ale má být zdravotním neduhům předcházet. Další letošní novinkou jsou rozšířené preventivní prohlídky, na které mají pojištěnci nárok jednou za dva roky. Jejich běžnou součástí jsou měření tlaku, vyšetření zraku i celého těla a nechybí ani laboratorní vyšetření. „Co se mění, tak je hlavně náplň krevních odběrů, které v tuhle chvíli vlastně nebyly povinnou součástí většiny preventivních prohlídek. Teď budou výrazně častější a bude tam více parametrů,“ přibližuje praktický lékař Vojtěch Mucha.

Lékaři budou pravidelně sledovat cholesterol, cukr, krevní obraz, játra a ledviny. EKG vyšetření je nově už součástí vstupní prohlídky. Přibylo i měření obvodu pasu. Praktici se také více zaměří na dědičná a duševní onemocnění. „To, co už teď také hodně kontrolujeme během preventivních prohlídek, ale teď to bude povinnou součástí, jsou screeningová vyšetření,“ dodává Mucha. Ta mají odhalit závažné choroby, jako je rakovina. Prohlídky tak budou od ledna podrobnější a víc individualizované.

Preventivní prohlídky čekají změny
Ilustrační snímek

„Pokud budeme mluvit o prostém nákladu, tedy o tom, co přinese rozšíření preventivních prohlídek u praktických lékařů, tak je to někde ke třem stům milionů korun. Samozřejmě my si slibujeme od té rozšířené prevence, že nám dlouhodobě přinese naopak úspory,“ říká ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. Nový ministr zdravotnictví Vojtěch chce s pojišťovnami jednat o finančních bonusech pro lidi, kteří o své zdraví pečují.

Přísnější sankce za vybírání nelegálních poplatků

Od nového roku se zpřísnily také sankce za vybírání nelegálních poplatků v ordinacích. Veškerou péči nehrazenou ze zdravotního pojištění musí lékaři transparentně uvádět v ceníku. „Kontroly budou provádět kraje nebo zřizovatel. Může i ministerstvo. To znamená, že máme všechny nástroje, abychom regulovali a likvidovali nelegální poplatky,“ vysvětluje Válek.

„Je samozřejmě důležité, aby se pacienti v tomto nebáli ozvat, aby se nebáli obrátit na příslušné úřady, pokud nějakou takovou zkušenost mají, protože (...) jinak se to těžko dozvíme,“ apeluje Vojtěch.

PŘEHLEDNĚ: Za co smí lékař požadovat poplatek
Vyšetření tlaku

Novinkou je i proplácení jednovrstvené fotokompozitní zubní výplně. Za tu vícevrstvenou – pevnější a vhodnou na větší kazy – si pacient doplatí rozdíl v ceně. Od amalgámu budou zubaři ustupovat, v půli roku se má, až na výjimky, přestat používat úplně.

Výběr redakce

Caracasem otřásly silné exploze

Caracasem otřásly silné exploze

07:39Aktualizovánopřed 3 mminutami
Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

před 54 mminutami
Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Zelenskyj navrhl výměnu ministra obrany

Zelenskyj navrhl výměnu ministra obrany

před 9 hhodinami
Kontaktní centra pomohou lidem ohroženým bytovou nouzí

Kontaktní centra pomohou lidem ohroženým bytovou nouzí

před 9 hhodinami
Kambodža obvinila Thajsko z obsazení vesnice, jeho armáda to odmítá

Kambodža obvinila Thajsko z obsazení vesnice, jeho armáda to odmítá

před 10 hhodinami
Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

Požár ve Švýcarsku zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky na lahvích šampaňského

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Se začátkem nového kalendářního roku přichází změny i ve zdravotnictví. Lékařům hrozí vyšší pokuty za vybírání nelegálních poplatků v ordinacích a rozšiřují se preventivní prohlídky. Stát v pátek navíc zapnul on-line portál elektronického zdravotnictví. Pacienti i lékaři se jeho prostřednictvím dostanou například k elektronickým žádankám na vyšetření. Spuštění doprovázely technické problémy. Některé Centrum pro elektronizaci zdravotnictví odstranilo už během dne, všechny nové prvky budou v provozu po víkendu.
před 54 mminutami

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání předsedy Tomia Okamury (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, avizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice všech stran sněmovní opozice kvůli svému novoročnímu projevu kritickému k pomoci Ukrajině. Předsednictvo ODS v pátek uvedlo, že chce jeho výroky ve sněmovně projednávat. Okamura v reakci sdělil, že opozice nemá žádné pozitivní téma.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Kontaktní centra pomohou lidem ohroženým bytovou nouzí

Začíná platit nový zákon o podpoře bydlení, který počítá s více než stovkou kontaktních míst po České republice, která budou poskytovat poradenství. Pomoci se tam dostane těm, kterým hrozí ztráta střechy nad hlavou. Často jde o seniory nebo třeba samoživitelky. Zákon o podpoře bydlení chce ale nová vláda upravit. První novelu projedná na svém jednání už příští týden.
před 9 hhodinami

Stát letos plánuje řadu dopravních staveb. O jejich realizaci rozhodne rozpočet

V dopravních plánech na letošní rok figuruje více než sto kilometrů nově rozestavěných dálnic nebo modernější železnice mezi Kladnem a Prahou. Rozhodne ale podoba rozpočtu. Vláda do Státního fondu dopravní infrastruktury zřejmě doplní jen část z chybějících zhruba 37 miliard. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) tvrdí, že na klíčové projekty s mezinárodním přesahem se peníze najdou. Průběžně jedná s šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou (ANO). „Mám za sebou takové základní kolečko, kde jsme si opravdu velmi otevřeně řekli o problémech jednotlivých kapitol. A vím, že musíme hledat úspory,“ připustila ministryně financí. Ohrožené by tak mohly být některé regionální stavby nebo opravy silnic prvních tříd. Jasněji bude nejpozději 19. ledna, kdy chce kabinet návrh rozpočtu schvalovat.
před 11 hhodinami

Dárci získali pro podvedenou neziskovku miliony, aby mohla pokračovat

Přes dva a půl tisíce dárců poslalo na záchranu plzeňské neziskové organizace Tady a teď téměř pět a půl milionu korun. Může tak pokračovat ve své činnosti poté, co ji o peníze připravili podvodníci. Stala se obětí podvodu takzvaného falešného policisty, který pracovnici ekonomického oddělení donutil po telefonu převést 5,3 milionu korun na jiný účet. Organizace pomáhá na Plzeňsku rodinám s doučováním, bydlením i v komunikaci s úřady, aby nepropadly na sociální dno. Kriminalisté loni řešili přes 1300 podobných případů s průměrnou škodou 700 tisíc korun. Zároveň policisté překazili činnost tří call center na Ukrajině, kde se podvodníci vydávali právě za falešné policisty nebo bankéře.
před 11 hhodinami

Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl v pátek vítr o síle orkánu. Vítr měl podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku zřejmě kvůli silnému větru celý den nepojede, sdělil vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu, situace se může změnit. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
před 20 hhodinami

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla v loňském třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) byl proti předchozím třem měsícům vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Hosté speciálu Událostí, komentářů probrali výhled na rok 2026

Hosté novoročního speciálu Událostí, komentářů se zaměřili na projevy prezidenta Petra Pavla, předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), rozdělení společnosti, politické spojování, budoucnost pro mladou generaci či hrdost a vlastenectví. Pozvání do debaty přijali novinářka a moderátorka Barbora Černošková, redaktor pro vědu a techniku z Deníku N Petr Koubský, jazykovědec Karel Oliva, zakladatel a ředitel Institutu 2050 Jan Krajhanzl, sociolog ze společnosti PAQ Research Daniel Prokop, akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Diskusí provázela Jana Peroutková.
před 22 hhodinami
Načítání...