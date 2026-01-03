Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Se začátkem nového kalendářního roku přichází změny i ve zdravotnictví. Lékařům hrozí vyšší pokuty za vybírání nelegálních poplatků v ordinacích a rozšiřují se preventivní prohlídky. Stát v pátek navíc zapnul on-line portál elektronického zdravotnictví. Pacienti i lékaři se jeho prostřednictvím dostanou například k elektronickým žádankám na vyšetření. Spuštění doprovázely technické problémy. Některé Centrum pro elektronizaci zdravotnictví odstranilo už během dne, všechny nové prvky budou v provozu po víkendu.
Praktický lékař Ondřej Sobotka při vyšetření komentuje nález nahlas. Kromě samotného pacienta jeho slova poslouchá i umělá inteligence. Na konci prohlídky vygeneruje Sobotkovi strukturovaný zápis, aniž by se dotkl klávesnice. „Mně to teď významně ušetřilo čas. U vstupní prohlídky to může být třeba i čtvrt hodiny,“ vysvětluje pražský lékař.
Nástroj sám nedávno vyvinul ve spolupráci s dalšími kolegy. Na eŽádanku od státu si ale museli počkat. V pátek ráno ji chtěl Sobotka poprvé vyzkoušet. „Docela to trvá. Je možné, že server je přetížený,“ komentoval situaci. Po chvíli čekání se na hlavní profil dostal. Vystavit eŽádanku ani jiný elektronický dokument mu ale v osm hodin ráno nešlo.
„Ověření této poslední fáze je vždycky až v produkčním režimu spuštění. To je problém, kterému jsme se nebyli schopni vyhnout. Pevně doufám, že je odladíme, abychom se dostali do plné produkce už v pondělí,“ říká ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn. „Vždy, když se zaváděla nějaká nová technologie, ať to byly eRecepty nebo eNeschopenky, tak předtím byly různé obavy, a nakonec se většina systémů chytla,“ podotýká brněnský praktický lékař Vladimír Marek.
Novinka má hlavně bránit zbytečnému opakování stejných vyšetření. Systém by na tom mohl ušetřit miliardy. Přinést má eŽádanka také větší přehled o čekacích lhůtách. Podle nového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ale pouze za předpokladu, že bude pro všechny ordinace povinná. „Já bych měl představu, že by to mělo proběhnout řekněme do dvou let, tento přechod skutečně na plnou elektronizaci vedení zdravotnické dokumentace, včetně eŽádanek,“ přibližuje svou vizi ministr.
- Nově musí lékaři vystavovat elektronicky posudky pro řidičská oprávnění nebo zbrojní průkazy. I tato agenda měla při náběhu technické problémy. Stát je napravil krátce po poledni.
- Vzniká také sdílený zdravotní záznam, který zpřístupní data o výsledcích preventivních vyšetření pacienta i dalším ošetřujícím lékařům. A v takzvaném emergentním záznamu se záchranáři dostanou k základním informacím, jako je krevní skupina, alergie nebo prodělané závažné reakce na léky.
- Kromě elektronizace pacienti letos pocítí i řadu dalších novinek. Pojišťovny třeba od nového roku proplácí některé modernější metody léčby nádorových onemocnění.
- Screening nádoru tlustého střeva je možné podstoupit už v pětačtyřiceti letech. Standardem je od ledna screening očí u malých dětí při návštěvě pediatra. Rozšiřují se i možnosti léčby a sledování pacienta na dálku.
Zdroje: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Národní centrum elektronického zdravotnictví
„Je to logický krok, je to podobné jako s eRecepty, kdy byla první testovací fáze – ta trvala řadu let, pak to bylo dobrovolné a pak se to postupně stalo povinné,“ popisoval 11. prosince bývalý ministr zdravotnictví a současný poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).
Přechodné období teď skončilo i pro takzvaný ePoukaz – předpis na zdravotnické pomůcky, jako jsou berle nebo ortézy. Lékaři už ho musí vystavovat pouze elektronicky. „Čekáme čtyřnásobný nárůst vydaných ePokazů. Na zhruba šest milionů a více ročně,“ avizuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Stejně jako je to u ePoukazu, i eŽádanku může lékař na žádost vytisknout. Pacient ji ale najde i ve svém profilu na portálu ezdraví.cz.
V rámci preventivních prohlídek budou častější krevní odběry
Klíčové ale má být zdravotním neduhům předcházet. Další letošní novinkou jsou rozšířené preventivní prohlídky, na které mají pojištěnci nárok jednou za dva roky. Jejich běžnou součástí jsou měření tlaku, vyšetření zraku i celého těla a nechybí ani laboratorní vyšetření. „Co se mění, tak je hlavně náplň krevních odběrů, které v tuhle chvíli vlastně nebyly povinnou součástí většiny preventivních prohlídek. Teď budou výrazně častější a bude tam více parametrů,“ přibližuje praktický lékař Vojtěch Mucha.
Lékaři budou pravidelně sledovat cholesterol, cukr, krevní obraz, játra a ledviny. EKG vyšetření je nově už součástí vstupní prohlídky. Přibylo i měření obvodu pasu. Praktici se také více zaměří na dědičná a duševní onemocnění. „To, co už teď také hodně kontrolujeme během preventivních prohlídek, ale teď to bude povinnou součástí, jsou screeningová vyšetření,“ dodává Mucha. Ta mají odhalit závažné choroby, jako je rakovina. Prohlídky tak budou od ledna podrobnější a víc individualizované.
„Pokud budeme mluvit o prostém nákladu, tedy o tom, co přinese rozšíření preventivních prohlídek u praktických lékařů, tak je to někde ke třem stům milionů korun. Samozřejmě my si slibujeme od té rozšířené prevence, že nám dlouhodobě přinese naopak úspory,“ říká ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. Nový ministr zdravotnictví Vojtěch chce s pojišťovnami jednat o finančních bonusech pro lidi, kteří o své zdraví pečují.
Přísnější sankce za vybírání nelegálních poplatků
Od nového roku se zpřísnily také sankce za vybírání nelegálních poplatků v ordinacích. Veškerou péči nehrazenou ze zdravotního pojištění musí lékaři transparentně uvádět v ceníku. „Kontroly budou provádět kraje nebo zřizovatel. Může i ministerstvo. To znamená, že máme všechny nástroje, abychom regulovali a likvidovali nelegální poplatky,“ vysvětluje Válek.
„Je samozřejmě důležité, aby se pacienti v tomto nebáli ozvat, aby se nebáli obrátit na příslušné úřady, pokud nějakou takovou zkušenost mají, protože (...) jinak se to těžko dozvíme,“ apeluje Vojtěch.
Novinkou je i proplácení jednovrstvené fotokompozitní zubní výplně. Za tu vícevrstvenou – pevnější a vhodnou na větší kazy – si pacient doplatí rozdíl v ceně. Od amalgámu budou zubaři ustupovat, v půli roku se má, až na výjimky, přestat používat úplně.
