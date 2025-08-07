Návod pro využití umělé inteligence ve zdravotnictví představila Česká asociace umělé inteligence (ČAUI). Příručka pomůže například s praktickým používáním AI v diagnostice i při komunikaci s pacienty. Vysvětluje také, jaké jsou právní rámce, a řeší etická dilemata. Nechybí přehled konkrétních příkladů z české i zahraniční praxe a doporučení pro vedení nemocnic, lékaře, zdravotní sestry i IT oddělení.
Jak s AI zkvalitnit péči, radí lékařům příručka
Krajská nemocnice v Kyjově na Hodonínsku je jednou z těch, které AI významně využívá už asi dva roky. Například při vyšetření magnetickou rezonancí a také při vyhodnocování rentgenových snímků. Umožňuje rychlejší skenování, diagnostiku a přesnější odhalení zdravotních problémů pacientů.
„Umělá inteligence je skvělá v tom, že nám dokáže velmi přesně určit, že snímek je negativní. Pokud už tam je nějaká patologie, AI ji dokáže velmi dobře najít. Potom už je důležitý úsudek lékaře, který to dokáže posoudit komplexně – anamnézu pacienta, klinická data – a na základě toho rozhodnout, o co se na snímku jedná,“ vysvětlil primář radiologického oddělení Nemocnice Kyjov Luboš Látal.
S ohledem na nedostatek lékařů je podle Látala třeba přemýšlet o tom, jak jim práci zjednodušit, aby se mohli věnovat opravdu závažným věcem. „AI je velmi spolehlivá v tom, že dokáže říct, co řešit prioritně," dodal.
Lékařů neubude
Přestože umělá inteligence podle předsedy zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence Matěje Misaře pomáhá zachraňovat životy v nemocnicích po celé republice, její využití je stále opředeno mnoha mýty, ale také obavami ze složité implementace do nemocničních systémů, včetně strachu z narušení bezpečnosti.
Autoři příručky vycházeli z průzkumu mezi nemocnicemi, který ukázal, že využití AI není samozřejmé. „Z hlediska legislativy tomu téměř nic nebrání. Faktorem jsou nejen obavy ze složité implementace, ale i strach z nahrazení odborníka. To ale opravdu nenastane, vyšetření přibývá, zatímco lékařů ne,“ ujistil Misař.
Více než čtyřiašedesát procent českých nemocnic už v nějaké formě AI využívá. To ale podle Misaře neznamená, že už prošly komplexním procesem, že ji mají zavedenou na každém oddělení a že pomáhá nejen zkvalitňovat, ale i zefektivňovat práci, což by měl být cíl využití AI.
AI má obrovský potenciál zrychlit a zkvalitnit zdravotní péči i podle ředitele kyjovské nemocnice Jiřího Vyhnala. „Ačkoliv i naši lékaři mají jisté obavy, zda je nenahradí, snažím se jim to vymlouvat. Technologie má za cíl pomáhat a s jejím zaváděním bychom neměli zaspat,“ řekl. Ocenil i nově vzniklý dokument. „Je dobře, že se tento praktický zdroj informací dostane do rukou kolegům z nemocnic po celé republice,“ poznamenal.
Přínos umělé inteligence zdůraznil i v administrativní oblasti, třeba při vyhledávání kódů diagnóz nebo přepisování ústního sdělení lékaře, což šetří práci sester. Dále je účinná také při diagnostice, kdy AI pomáhá detekovat cokoli nestandardního v těle. Za obrovský přínos pak Vyhnal považuje využití AI pro predikci závažných stavů, díky čemuž lze zahájit včasnou léčbu.
Diagnostikuje lékař, AI doporučuje
Příručka slouží jako okamžitý informační zdroj a pomáhá nastavit správná očekávání lékařům, nemocničním právníkům i managementu nemocnic. „Když se lékař nebo i nezdravotnický personál poprvé setká s umělou inteligencí, aby věděl, jak si vybrat nástroj, jak jej správně implementovat a jak posoudit, jestli mu ukazuje ty správné věci,“ vysvětlil Misař. Na vzniku brožury se podílelo mnoho expertů z řad lékařů, vývojářů a zástupců odborných společností.
Co se týče odpovědnosti, je podle Misaře většina systémů, které nemocnice používají, certifikována na úrovni 2A, což je doporučující systém. „V tomto případě umělá inteligence doporučuje, je takovým druhým párem očí lékaře. Ukazuje, kam by se měl lékař podívat, případně navrhne, co si myslí, že tam je. Ale je samozřejmě na lékaři, i s tou odpovědností, aby diagnostikoval pacienta,“ vysvětlil.
Podle Misaře je jisté, že AI bude standardem zdravotní péče. „Někteří lidé říkají, že za deset patnáct let. My už teď, podle toho rozvoje v České republice, vidíme, že to bude v jednotkách roků,“ dodal. Příručka je dostupná on-line a zároveň ji v tištěné podobě obdržely všechny tuzemské nemocnice.
