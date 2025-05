Vyšetření na dálku se rozmáhá, asistuje i AI

AI zapíše a lékař kopíruje do karty

Telemedicínu částečně využívají i v další ordinaci. Praktickému lékaři pomáhá virtuální sestra. Nově i s využitím umělé inteligence. „Je to skvělý systém hlavně pro objednávání na preventivní prohlídky, na vyšetření, zjišťování výsledků odběrů,“ míní pacient Robert Miklas.

Pacient může do aplikace zadat, co přesně ho trápí, a přidat i fotografii. „Mám tady nějakou teplotu, kašel, bolesti v krku. Umělá inteligence mi z toho udělá zase nějaký stručný zápis, kde vlastně všechny údaje jsou obsažené a já si to rovnou můžu zkopírovat do karty pacienta,“ uvedl praktický lékař pro dospělé Vojtěch Mucha.

Právě umělou inteligenci čím dál víc lidí využívá i k tomu, aby se o své zdravotním stavu poradili, a to ještě před návštěvou lékaře. „Máte bych řekl větší jistotu, že ta odpověď bude nějakým způsobem relevantní, než když se zeptáte úplně náhodně Googlu, kde vám vyskočí, že to je nějaká vzácnost, strašlivý nádor a okamžitě zemřete,“ domnívá se Mucha.