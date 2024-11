Virtuální sestru v Česku podle odhadů využívá na 1500 lékařů

„Dobrý den, v ordinaci se právě věnují objednaným pacientům, voláte jako pacient, nebo se jedná o jinou záležitost? Pokud chcete, abych za vás předala požadavek do ordinace já, zůstaňte na lince.“ Takhle nějak vypadá, když se lidé dovolají virtuální asistentce. Lékaři a zdravotní sestry se díky ní mohou plně věnovat pacientovi, který je právě v ordinaci.

„Virtuální sestra zjišťuje, zda do ordinace volají přímo pacienti, nebo třeba laboratoře, agentury domácí péče anebo nemocnice. Hlasová asistentka pacientovi položí otázky, aby mu mohla efektivně pomoci nebo ho objednala,“ vysvětluje praktický lékař a spoluzakladatel projektu Virtuální sestry Emmy Ondřej Sobotka.

Pokud má pacient vážnější zdravotní potíže, spojuje ho virtuální sestra přímo s ordinací. „Ale zároveň vždy upozorní na to, aby dotyčný volal linku 155, pokud by se jednalo o život ohrožující stav. Pokud se to ale nepodaří, v ordinaci vždy uvidíme, kdo volal a co potřeboval, a tak nám neunikne nic zásadního,“ dál upřesňuje.

Nejen voicebot, ale také aplikace

Kromě přijímání hovorů voicebotem (hlasovým botem) mohou pacienti využít aplikaci, přes kterou mohou zasílat dokumenty nebo výpisy ze zdravotní dokumentace. „Pacienti nám touto cestou zasílají svoje požadavky různého druhu, nejčastěji jde o předpis chronických léků, pro které není nutná návštěva v ordinaci, objednání termínu návštěvy, nejrůznější konzultace zdravotního stavu a předávání lékařských zpráv pacienta,“ vyjmenovává Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Pacienti mohou v aplikaci i on-line zaplatit. „Výhodou je také možnost přiložení fotografie, žádost o vystavení e-receptu, objednání k očkování anebo k preventivní prohlídce,“ doplňuje pediatr Martin Plšek z Poličky, který virtuální sestru ve své ordinaci používá zhruba rok.