Novela zákoníku práce přináší brigády pro čtrnáctileté nebo kratší výpovědní dobu

Podle ministerstva práce a sociálních věcí má novela také více chránit pracovníky starší 52 let a motivovat k rekvalifikacím. Změn dozná i systém podpor pro lidi, kteří zrovna úvazek hledají. „Abychom opravdu výrazně více podpořili lidi, kteří na pracovní úřad přicházejí jenom několikrát v životě, že ztratili zaměstnání,“ popsal šéf resortu práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Brigádníci jsou pro nás naprosto nepostradatelní. Protože my prostě nemůžeme brát stálé zaměstnance, protože ta práce je vysloveně sezonní,“ vysvětluje Hochsteiger.

„Aby to pro ně a jejich domácnost neznamenalo životní a existenční problémy . Zvyšujeme tu podporu v prvních dvou nebo třech měsících,“ dodal ministr.

Pro brigádnice Hanele Vanišovou a Alici Konečnou je to první práce. Kdyby do podniku mohly přijít už ve čtrnácti letech, využily by toho. „Chtěla jsem peníze na léto,“ popisuje Vanišová.

Čtrnáctiletí mohou vykonávat jen lehké práce bez nočních směn. Jde třeba o táborové vedoucí, animátory, doručovatele nebo různé pomocné práce v cukrárnách nebo kavárnách. „Nabírání zmrzliny je zařazeno v kategorii dvě, což tyto brigádníky pod patnáct let vylučuje,“ říká Hochsteiger. „Mytí nebo úklid – to by u nás mohli dělat,“ dodává.

„Určitě je dobře, že je šance jít na brigádu už ve čtrnácti,“ hodnotí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. „Bohužel se tady zase projevila taková typická česká láska k byrokracii, jsou tam úplně zbytečná omezení,“ upozorňuje.

Nespokojenost odborů

Výtky však má Českomoravská konfederace odborových svazů. „My jsme s tím v prvé řadě nesouhlasili. Říkali jsme si, že tak, jak to bylo nastavené předtím, to za nás bylo v pořádku. Pokud už tam takový bod prošel i přes náš nesouhlas, tak jsme rádi, že je to nastaveno alespoň takto, relativně velmi přísně,“ uvedl místopředseda odborové organizace Jiří Vaňásek.