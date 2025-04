Pavel podepsal flexinovelu zákoníku práce i mediální novelu

před 33 m minutami | Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel podepsal šest nových zákonů, mezi nimi i takzvanou flexinovelu zákoníku práce a mediální novelu, která upravuje výši televizních a rozhlasových poplatků, ty se mají zvýšit v květnu. Flexinovela zákoníku práce mění například zkušební dobu pro zaměstnance nebo povinnosti zaměstnavatelů v případě odchodu zaměstnance na rodičovskou dovolenou. Změny přinese patrně od června.

Zkušební doba pro zaměstnance se prodlouží až o dva měsíce a výpovědní lhůta začne doručením výpovědi. Zaměstnavatelé budou muset držet rodičům na rodičovské jejich původní místo do dvou let věku dítěte. Na brigády o letních prázdninách budou moci chodit už čtrnáctiletí, ovšem jen se souhlasem rodičů. Vláda si od změn slibuje zpružnění trhu práce pro zaměstnance i zaměstnavatele. Úpravy se budou týkat od ledna příštího roku i podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících se zvýší z 65 procent na 80 procent předchozího průměrného čistého výdělku. V posledních měsících naopak klesne z nynějších 45 procent na 40 procent vydělané částky. Déle budou dostávat peníze od státu lidé od 52 let, nyní je to od 50 let. Stejná částka se bude vyplácet při propuštění i při dobrovolné změně práce. Při rekvalifikaci bude částka vyšší, a to 80 procent čistého výdělku. Vzrostou i maximální možné pobírané částky. Pravidla pro opětovné získání podpory se zpřísní, bude nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo nynějších šesti.

Výpovědní lhůta a vyplácení mzdy Výpovědní lhůta bude podle vládní novely nově začínat doručením výpovědi, ne až od dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušování povinností a předpisů by se mohla zkrátit na měsíc. Předloha naopak prodlužuje ze tří na čtyři měsíce zkušební dobu, u vedoucích zaměstnanců pak ze šesti na osm měsíců. Pracovníci s osobní vazbou k cizí zemi budou moci dostávat výdělek v zahraniční měně, ale jen té, pro kterou Česká národní banka vyhlašuje kurz vždy na následující pracovní den. Zaměstnanci si nově budou moci sami rozvrhovat pracovní dobu do směn, a to nejen při práci z domova, ale i na pracovišti. Museli by se na tom ale písemně dohodnout se zaměstnavatelem. Zaměstnanci v nerizikových profesích už nebudou muset absolvovat vstupní pracovně-lékařskou prohlídku. Novela zákoníku práce například také zdůrazní vyplácení mzdy nebo platu bezhotovostně na bankovní účet zaměstnance. Pokud s tím zaměstnanec vysloví písemně nesouhlas, nemá účet či nedodá jeho číslo, dostane peníze v hotovosti. Mzdový nebo platový výměr bude moci zaměstnavatel doručit zaměstnanci i bez jeho souhlasu na jeho firemní e-mail. Mediální novela a zvýšení poplatků Mezi novelami, které Pavel podepsal, je i mediální novela, která mimo jiné upravuje navýšení televizních a rozhlasových poplatků. Vzrostou pravděpodobně od května. Pro Českou televizi se zvednou o 15 korun na 150 korun měsíčně za domácnost, pro Český rozhlas o deset korun na 55 korun za měsíc. Okruh poplatníků norma rozšiřuje o domácnosti s přístupem k internetu, které rozhlasový nebo televizní přijímač nemají. Od poplatků budou naopak osvobozeny firmy do 25 zaměstnanců. Vláda zdůvodnila zvýšení poplatků tím, že nebyly valorizovány v případě televize od roku 2008, v případě rozhlasu od roku 2005. Novela zachovává princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet přístrojů, které mají v držení její členové. Televizní a rozhlasový poplatek se má podle novely do budoucna zvyšovat v závislosti na míře inflace, pokud bude vyšší než šestiprocentní. Jejich navýšení by tak neschvaloval parlament jako dosud. Opoziční ANO a SPD se změny neúspěšně snažily odmítnout. Slíbily do budoucna poplatky nahradit financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, což by podle současné koalice fakticky znamenalo jejich zestátnění a podřízení vládnímu vlivu.