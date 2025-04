Výbory, které se uvedenými předlohami zabývaly, je doporučily schválit beze změn. Pouze hospodářský výbor se na podobě novely zákoníku práce neshodl kvůli snaze části zástupců ODS a TOP 09 uzákonit možnost výpovědi bez udání důvodu, což se jim nepovedlo prosadit ani ve sněmovně.

Zvýšení poplatků o patnáct korun na 150 korun měsíčně pro Českou televizi a o deset korun na 55 korun za měsíc pro Český rozhlas zřejmě horní komora schválí. Doporučily jí to všechny tři výbory, které se návrhem zabývaly, i senátní mediální komise. Novela má zajistit, že se oba poplatky mají do budoucna automaticky zvyšovat v závislosti na míře inflace. Rovněž má rozšířit okruh poplatníků, na něž se bude povinnost úhrady vztahovat, o všechny domácnosti s přístupem k internetu.

Změny vzbuzují kritiku nejen opozice. Členové koaličních frakcí požadovali, aby hospodaření obou veřejnoprávních médií s poplatky podléhalo prověrce Nejvyšším kontrolním úřadem. Připravili kvůli tomu i ve spolupráci s opozicí ústavní novelu, která by to měla změnit. Senát se jí má zabývat ještě před mediální novelou, což by její schválení mohlo podpořit.