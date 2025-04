Sněmovna také schválila v rámci novely o předávání informací v EU snadnější přístup policie do rejstříku trestů. Doplnění novely prosadila čtveřice vládních poslanců kolem Petra Letochy (STAN). Podle nich by policie měla mít přístup do rejstříku trestů a evidence přestupků, které vede ministerstvo spravedlnosti, a to ve stejném režimu, jaký využívají vojenská policie a celní správa.

Tyto bezpečnostní orgány podle ÚOOÚ mohou údaje z rejstříku a evidence využívat omezeně na rozdíl od policie, jejíž působnost je širší. Rozšíření jejích pravomocí by mohlo podle úřadu přinést „neproporciální narušení práv občanů“ a „riziko stigmatizace osob“ vzhledem k možnosti získat informace i o zahlazených trestech.