České školství potřebuje více než peníze, míní sociolog Prokop

Ministerstvo školství má podle návrhu rozpočtu disponovat v dalším roce částkou asi o patnáct miliard větší než letos. Peníze samy o sobě české školství ale nevyléčí. Sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop v Interview ČT24 řekl, že je zapotřebí přijmout řadu reforem a investicí do modernizace vzdělávání či kooperace mezi školami. Peníze by státu mohla přinést redukce množství odkladů nebo počtu žáků a studentů, kteří nedokončí své vzdělání.

V tuzemském školství navíc existuje mnoho neefektivit, na kterých by stát mohl ušetřit až dvacet miliard. Mezi ně patří například četnost odkladů, které má v Česku 25 procent dětí, zatímco evropský průměr se pohybuje mezi jedním až pěti procenty. „Samozřejmě některé děti potřebují odklad, ale v řadě případů tím řešíme to, že škola není připravená na to dítě, že vzdělávání v první třídě předpokládá připravenost toho dítěte, namísto aby se škola snažila těm méně připraveným více pomoci,“ řekl Prokop.

Další možné návrhy

Vzdělávacímu procesu by také pomohlo omezování neúspěšnosti v nejrůznějších fázích pedagogického procesu od základních škol až po vysoké školy. V průměru přibližně čtyři procenta dětí nedokončí devět tříd základní školy. Řada dětí nepokračuje na střední školu nebo učiliště, nebo školu nedokončí. Prokop uvedl, že „tito žáci jsou velmi znevýhodněni na pracovním trhu a stát to stojí prostředky v odvodech, nezaměstnanosti a dávkách.“

Vysokou školu nedokončí přibližně třetina studentů. Na vině je například nedostatečná průprava ze středních škol, kterých je málo, nebo absence podpory dětí z chudších poměrů. Česká republika má podle statistik nejmenší počet vysokoškoláků ve věku 25 až 35 let v Evropě. Neúspěšné roky studia jsou také obrovským nákladem, který by stát mohl redukovat.

Podle sociologa by mělo být šetření ve školství důraznější, na druhé straně by mělo docházet k investicím do školek, vzdělávání ředitelů a jejich podpory a vedení. Problematická je také roztříštěnost školství, které by mohlo být řešeno sloučením škol pod jedno ředitelství.

Plánem vlády je slučovat školy, ve kterých je méně než dvě stě žáků. Podle Prokopa to není o tom školy primárně rušit, ale vytvářet prostor pro jejich vzájemnou kooperaci například sdílením nepedagogických pracovníků, psychologů nebo učitelů angličtiny.