Některé školy ještě na začátku září shánějí asistenty pedagoga

Se začátkem školního roku některé školy doplňují počty asistentů pedagoga. České televizi to potvrdili oslovení ředitelé základních škol. Minulý školní rok v Česku přibylo téměř čtyři tisíce žáků s nárokem na asistenta. Podle Asociace ředitelů základních škol je pozice asistentů pedagoga spíše vstupní branou do nového oboru a školy zatím nemají možnost zajistit jim stálé místo v personálu školy.

To, co školám hledání asistentů komplikuje, jsou podle ředitele ZŠ Nehvizdy Luboše Rýdla také peníze. „Pozice je na zkrácený úvazek finančně neúnosná, nabídku na plný úvazek spíše nenajdou, je potřeba kombinovat třeba s odpolední družinářkou.“

„Mám rodinu a práce asistentky mě baví. Musí mě to bavit, rychle přijdete na to, že rodinu by taková práce neuživila,“ uvedla Jitka Pícková, asistentka pedagoga ze základní školy Okružní ve Zlíně. Práci asistentky dělá už sedm let, a to na částečný úvazek. Ne vždy se ale v minulosti ve školách setkala s doceněním své práce. „Učitelé nás neměli rádi. Vnímali nás podobně jako uklízečky.“

Podle platové tabulky může být finanční ohodnocení asistenta pedagoga mezi 15 až 36 tisíci korun měsíčně. Průměrně se platy pohybují mezi 20 a 30 tisíci korunami. Na částečný úvazek je to pak méně. V minulých letech počty žáků s nárokem na asistenta rostly. Podle statistik ministerstva školství bylo v minulém školním roce na základních školách 55 973 žáků s nárokem na podpůrná opatření. Přibylo tak 3628 žáků oproti předchozímu roku. V hlavním městě se tento počet zvýšil o 353 dětí.