Izrael má právo se bránit, nyní ale překračuje meze, uvedla Kallasová

„Humanitární pomoc, kterou dáváme Gaze a Palestincům, by neměla být zpolitizovaná. To znamená, že by se měla dostat k lidem v nouzi. Izrael má právo se bránit, ale jeho současné chování přesahuje hranice přiměřené sebeobrany,“ prohlásila šéfka unijní diplomacie.

Situace v Pásmu Gazy je podle Kallasové nadále velmi vážná. „Chceme, aby se mediátoři vrátili k jednacímu stolu a aby byla propuštěna všechna rukojmí,“ dodala vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.