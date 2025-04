Přihlášek na vysoké školy letos opět přibylo, roste zájem i o technické obory

Studenti podávají přihlášky hlavně na lékařské a společenskovědní obory, ale také na nové programy jako kriminalistika nebo trenérství. Za nárůstem stojí podle ministerstva školství jak silné populační ročníky, tak vyšší počet přihlášek od jednoho studenta.

„Já jsem si podala tři přihlášky, ale vím, že oproti mým spolužákům je to ještě málo. Někdo si podává třeba sedm osm přihlášek, aby se aspoň někam dostal,“ popsala studentka Klára Seidlová z Benešova. „Vnímala jsem to už dřív, kdy moji kamarádi a spolužáci měli problém se dostat na střední školu, protože ten náš ročník 2006 je silný. Teď na ty vysoké školy je to znát ještě víc. Cítím, že bude problém se na ty obory dostat,“ dodala.

„Určitě vnímám, že ten zájem je letos enormní. Ten přetlak cítí hlavně spolužáci, kteří se hlásí na medicínu,“ potvrdil letošní maturant Michal Jindra z Bruntálu.

Více přihlášek i uchazečů

Univerzita Karlova, nejstarší a největší univerzita v Česku, eviduje více než 68 tisíc přihlášek, což je o téměř 3 tisíce více než loni a nejvíce v historii školy. Od roku 2020 se celkový počet podaných přihlášek na Univerzitu Karlovu zvýšil o více než deset tisíc.

Masarykova univerzita letos přijala 43 701 přihlášek, což je téměř o dva tisíce více než minulý akademický rok a nejvíce od roku 2016. Zvyšuje se také počet uchazečů, letos se hlásí o zhruba sedm set studentů více než loni.