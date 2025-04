Papež dokázal sjednotit „rozkolísaný a rozdělený“ svět, řekl olomoucký arcibiskup

„Na Svatopetrském náměstí se sešli lidé různých náboženství, politici, duchovní, věřící, obyčejní i významní hosté. A to dokáže na světě asi jen jedna osoba – papež,“ uvedl Nuzík, kterého pontifik jmenoval do pozice biskupa i arcibiskupa.

Potlesk jako potvrzení hodnot papeže Františka

Olomoucký arcibiskup sdělil, že byl potěšen, když promluvu, při níž kardinál Giovanni Battista Re shrnoval celý život a působení papeže, tolikrát přerušil potlesk. „Vnímám to jako potvrzení hodnot, které František vnesl nejen do církve, ale do celého světa. Potlesk jako by vyjadřoval celému světu, věřícím i nevěřícím – to jsou hodnoty, na kterých je potřeba dále stát a pokračovat v nich,“ řekl Nuzík.

Mše vedená ve velké míře v latině nebyla podle Nuzíka překážkou pro věřící, kteří tento jazyk neovládají. Jazykovou bariéru podle něj dokázala přemostit brožura rozdávaná na místě. „Je to jazyk církve, který spojuje všechny,“ uvedl arcibiskup. Znalost latiny patří k základní vědomostní výbavě biskupů.

Zmínil pak papežovu blízkost, něhu a soucit v souvislosti s tím, že se jedná o hodnoty, které mají hlásat i kněží v Česku. Za ně by si Nuzík přál, aby „se pokračovalo v cestě, kterou papež František nastínil“ a aby na ni navázala i nová hlava katolické církve.

„Celá církev na světě rozjela synodalitu a je ještě potřeba udělat aplikaci do nižších pater církve, do našeho života. Zabere to čas a je potřeba, aby v tom nový papež pokračoval. A také v otevřenosti ke světu, k tomu, aby pořád zůstaly v zorném poli nejen bolesti církve, ale také lidí celé planety,“ prohlásil český arcibiskup.