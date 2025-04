Pochod pro život zablokovali odpůrci akce

I v předchozích letech musela policie při konfliktech obou táborů zasahovat. Loni odpůrci zablokovali most Legií a pochod musel změnit trasu.

Odpůrci Pochodu pro život blokovali v centru Prahy most Legií

Trasa vede přes Malou Stranu, Karlův most, Smetanovo nábřeží a po Národní třídě. Mezi účastníky pochodu jsou především rodiny s dětmi, lidé mají vlajky s nápisy „Nesoudíme, pomáháme“ či „Jsme kreativní, jsme pro život“.

Pietní akt

Na pražském Palackého náměstí během pietního aktu věnovanému těhotným ženám, které přišly o život kvůli zákazu interrupcí, vyskládaly na zem pořadatelské organizace Konsent a Amnesty International 186 balíčků oblečení a dalších předmětů, které některým z těchto žen patřily. Právě 186 žen podle nich denně zemře v důsledku toho, že nemohou jít na potrat.

„Říkají, že jsou pro život, ale ve skutečnosti my všichni víme, že to jejich ‚za život‘ znamená, že chtějí zakázat interrupce,“ uvedla Johanna Nejedlová z organizace Konsent. Společně s Amnesty International Konsent usiluje o to, aby právo na potrat bylo zakotveno v české ústavě.

Podle Ireny Hůlové z organizace Amnesty International se 45 procent interrupcí uskuteční v podmínkách, které ohrožují život ženy. „To, že si v Česku můžeme dojít na interrupci, je výsada, ve spoustě zemí to není samozřejmost,“ řekla Hůlová. Poukázala na dění v USA, kdy některé státy po zrušení federálního práva na potrat tento zákrok zakázaly.

Někteří účastníci pietního aktu drželi transparenty s nápisy Ženská práva – lidská práva a Moje tělo – moje volba. Vystavené oblečení a další předměty pořadatelé akce předají neziskové organizaci Jako doma, která pomáhá ženám bez domova.