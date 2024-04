Odpůrci Pochodu pro život blokovali v centru Prahy most Legií

Most Legií v centru Prahy zablokovali po sobotní třetí hodině odpoledne odpůrci Pochodu pro život, který zorganizovalo Hnutí pro život. Přes výzvy policie a kordon těžkooděnců si část z nich sedla na silnici a skandovala hesla. Pochod tak na most nemohl vejít a po policejních manévrech upravil trasu přes vedlejší Jiráskův most, policie části aktivistů z mostu Legií neumožnila do rozpuštění pochodu odchod. Účastníci ho ukončili na Václavském náměstí kolem 16:30.