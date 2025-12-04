ODS ukončila členství odcházejícím zastupitelům z jihu Čech. „Je to nešťastné,“ říká Kuba

Vedení ODS fakticky ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, řekl místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Ve straně tak skončili mimo jiné jihočeský hejtman Martin Kuba nebo českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Celkem jde o třicet krajských a čtrnáct českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Všichni chtějí vstoupit do nového hnutí, které právě Kuba připravuje.
„Předsednictvo (ODS) jen konstatovalo v souladu se stanovami, že členství končí na základě veřejné deklarace odchodu z ODS a zapojení do nového projektu. Je to logické, jinak by vznikaly jen zbytečné nejistoty ohledně legitimity rozhodnutí budoucích sněmů,“ upřesnil Kupka.
„Vedení na to má právo, ale přijde mi to lidsky nešťastné. Je to naprosto nevhodné například k Janu Zahradníkovi, který byl členem ODS od roku 1991 a pro stranu hodně obětoval a hodně jí dal,“ reagoval Kuba.
Šestasedmdesátiletý Zahradník byl prvním jihočeským hejtmanem a zastával i pozici poslance. Také Zahradník uvedl, že se stane členem nového hnutí.
Kuba minulý týden oznámil, že se s vedením ODS názorově rozchází a že založí nové hnutí. V pondělí oznámilo odchod do nového hnutí třicet jihočeských krajských zastupitelů za ODS ze 34. V úterý podobný krok učinilo čtrnáct ze šestnácti českobudějovických zastupitelů ODS. Kromě toho do Kubova hnutí chtějí vstoupit senátoři zvolení za občanské demokraty Zbyněk Sýkora a Tomáš Fiala.
„Chtěli jsme náš odchod udělat kultivovaně, rozloučit se na oblastních sněmech se svými kolegy a v klidu odejít. Vedení strany si vybralo ale jinou variantu. Jak jsem říkal, nepřipadá mi to jako šťastný krok, ale respektujeme ho,“ uvedl Kuba.
Nové hnutí chce představit začátkem příštího roku, kdy oznámí jeho název a strukturu. Kuba už dříve uvedl, že s hnutím chce v příštím roce kandidovat v komunálních volbách.