Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS, uvedl ve čtvrtek na sociálních sítích. Svůj odchod odůvodnil tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, sdělil ČTK. To vznikne nejprve na jihu Čech, ale hejtman nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt.
„Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak,“ uvedl Kuba.
Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval.
„Řekl jsem si, že tomu dám čas. Poslechnu si názory lidí napříč ODS. Zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a myslím si, že vůle není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně. Musíme pochopit, že lidi nebaví jen sledovat politické hádky nebo politikaření. Musíme dělat konkrétní práci, která lidem vyřeší problémy, které mají, a reálně zjednoduší život,“ sdělil.
Odpor k současnému směřování ODS
Kuba dodal, že by mu nedávalo smysl, aby ve straně dál zůstával. Neztotožňuje se se současným směřováním ODS. „Už nevěřím, že by to mělo smysl a že se strana dá opravit. Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není třicet a nemám už nekonečně času. Chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět," dodal.
Jihočeský hejtman tvrdí, že má podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS. Strana loni v krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. ODS tak má v zastupitelstvu 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Martin Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. „V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí,“ uvedl Kuba.
ODS tedy také opouští českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová, oznámila. „Věřím, že koalice ve městě bude pokračovat,“ sdělila.