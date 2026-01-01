Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

Ke zřejmě nejtěžšímu zranění během novoročních oslav došlo v Českých Budějovicích. Manipulace s pyrotechnikou kategorie F4 skončila amputací obou zápěstí, uvedla policie.
„V Českých Budějovicích odpaloval muž pyrotechniku kategorie F4, explodovala mu v rukou, došlo k těžkému zranění – amputaci zápěstí,“ řekl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner pro agenturu ČTK. Dodal, že případ je vyšetřován jako nedovolené ozbrojování. „Místo na odpalování zvolil správně, typ pyrotechniky nikoliv,“ uvedl Matzner.
Specializované e-shopy uvádějí, že pro nákup profesionální zábavní pyrotechniky F4 je třeba vlastnit průkaz odpalovače (osvědčení o způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2, nebo F4). Mezi tyto výrobky patří například velké kulové pumy, všechny pak vyžadují školeného uživatele.
Odborníci zdůrazňují, že se jedná o velmi silné a nebezpečné produkty, které nejsou vhodné pro laiky.
Událost se stala po půlnoci. Zdravotnická záchranná služba k muži vyslala dvě posádky. „Při manipulaci s pyrotechnikou utrpěl drtivá poranění obou horních končetin v oblasti zápěstí,“ uvedla mluvčí záchranářů Kristina Vrkočová.
Muž skončil na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.
Silvestrovská noc byla průměrná, hodnotí policie
Policie uvedla, že celkově hodnotí silvestrovskou noc jako průměrnou a výrazně se nelišící od těch minulých. „Operační důstojníci řešili nižší stovky oznámení ohledně používání pyrotechniky.“
Během noci evidovali policisté celkem 501 oznámení v souvislosti s používáním pyrotechniky, „přičemž nejvyšší zátěž byla identifikována v Praze (106) a ve Středočeském kraji (74)“.
Záchranáři ošetřovali lidi zraněné pyrotechnikou na více místech republiky, například na Zlínsku či v Praze. V některých lokalitách pak zábavní pyrotechnika způsobila také požáry různých objektů.
Novela zákona o pyrotechnice platná od prosince přiměla některá města v Česku upravit své vyhlášky. Některé radnice zpřísnění zavedené zákonem převedly do nových pravidel, ze zákazu ale mnohdy vyjmuly právě silvestr.
Nový zákon zakazuje odpalovat pyrotechniku blízko škol, nemocnic nebo zvířecích útulků. Seznam zakázaných míst ukazuje mapová aplikace ministerstva zemědělství. Zákaz platí bez výjimek, vztahuje se tedy i na silvestrovské a novoroční oslavy. V Praze, Krkonošském národním parku i dalších oblastech už omezení a zákazy platí několik let, řada lidí je ale nerespektuje. Lidem za porušení zákazu hrozí pokuty.
Zájem o nákup pyrotechniky klesl
Prosincová anketa agentury ČTK ukázala, že poptávka po zábavní pyrotechnice klesla ve specializovaných prodejnách před silvestrem meziročně o desítky procent. Obchodníci to přikládali právě novele zákona.
Například v pražské prodejně MARTHYpyro byl zájem o zábavní pyrotechniku meziročně nižší o 60 až 70 procent. Pokles až o 70 procent evidovala také společnost Chili Roses.cz z Olomouce. „Lidé jsou hodně zmatení, vlastně ani pořádně neví, co můžou a nemůžou. Takže spousta lidí radši nekupuje nic,“ uvedl tehdy za firmu Petr Růžička.
Prodejce Pyromaniac z Náchoda přišel zhruba o 80 procent zakázek na ohňostroje od měst a obcí. Původně přitom očekával, že pokles bude v důsledku novely činit maximálně čtvrtinu. „Škody, co se týče materiálu, jsou veliké, protože my, abychom se přichystali na profesionální ohňostroje, tak to zboží objednáváme i půl roku dopředu. Netušili jsme, že obce se toho až tak razantním způsobem zaleknou,“ řekl zástupce jednatelky Richard Koutný. Naopak prodeje pro fyzické osoby byly podle něj meziročně podobné.
