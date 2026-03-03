Když se hmota stává průhlednou na výstavě antroposofistů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Galerie výtvarných umění v Chebu připravila výstavu Pražská antroposofická moderna 1907–1953. Samotná instalace stejně jako opulentní monografie jsou objevné. Ne že by nebyl dostatek informací o antroposofii jako takové, ovšem až tolik se neví o výtvarných projevech antroposofistů, a navíc v Praze. A to nejen o těch před válkou, ale i za nacistické okupace a po komunistickém převratu.

Antroposofie je v krátkosti charakterizována jako esoterická nauka odvozená od teosofie, nabízející mystický vhled do podstaty člověka, přírody a nadsmyslově duchovních světů. Antroposofie se při prozkoumávání duchovního světa zaměřuje na dosáhnutí přesnosti a srozumitelnosti přírodovědeckého výzkumu fyzického světa. Pomyslným otcem antroposofie byl rakouský filozof a všeuměl Rudolf Steiner, žijící na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

„Bez ohledu na to, k jakému hodnocení historické role Rudolfa Steinera se přikloníme, vyžaduje její opětovné zhodnocení v rámci vědecké komunity překvapivě široký interdisciplinární záběr. Steiner připomíná Protea, který se z goethovského učence proměnil v anarchistického literáta, z teosofa v biodynamického zemědělce, z fyzika v reformního pedagoga, z architekta v eko-bankéře, z vědeckého teoretika v choreografa eurytmie (jde o pohybové umění, pozn. red.), z politického triarchisty v mentora Obce křesťanů, z alternativního lékaře v malíře, z léčebného pedagoga v grafika,“ zhodnotil ho historik Reinhold J. Fäth.

Rudolf Steiner
Zdroj: Pausoak2018/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/podrobnosti licence níže

Steiner mimo jiné také stál u zrodu waldorfského školství, publikoval (jak se píše v monografii, jeho dílo čítá na desítky tisíc stran), přednášel, údajně měl za sebou 6700 přednášek.

Byl si vědom možných nedorozumění, pokud šlo o vnímání vztahu antroposofie a umění. K tomu řekl: „(...) nepochopení vztahu antroposofie a hmoty vedly k omylům v českém dějepisu umění, který se pokoušel vyrovnat s danou látkou tím, že ji naházel do šuplíku ‚spirituální tendence‘ spolu s teosofií, spiritismem a jinou ‚nebulózní (záhadnou, pozn. red.) mystikou‘.“ Neuvedl, kdo byl tím, který vše házel do jednoho šuplíku, běžní historici umění se ovšem nemuseli v uvedených směrech zrovna orientovat.

Antroposofie v Praze

Více než pětisetstránková monografie k výstavě je bohatě vybavená reprodukcemi, fotografiemi i dokumenty, citacemi a profily jednotlivých umělců a Steinera samotného. Píše se v ní také o jeho vazbách na Prahu, již navštívil poprvé již v roce 1907 a pobýval zde celkem dvanáctkrát – dost na to, aby v Praze zasel sémě antroposofie a vytvořila se zde silná a hlavně aktivní buňka.

V monografii je zmíněno i setkání Franze Kafky s Rudolfem Steinerem po jeho pražské přednášce v roce 1911, psali si dopisy a Kafka poslal Steinerovi, který jej o to požádal, ukázku svého textu (neví se však kterého). Kafkův zájem není přitom překvapivý, duchovno jej přitahovalo po celý život.

„Sám sebe jsem roztrhal.“ Před sto lety zemřel Franz Kafka
Franz Kafka

Ještě je u Steinera třeba zmínit eurytmii, pohybový systém podobný baletu, mající za cíl oproštění od materiálna a pozvednutí ducha. V Praze si ideje eurytmie našly své následovnice, dnes je přejímají waldorfské školy.

V Praze již před první světovou válkou žila řada Steinerových příznivců a po jejich rozchodu s Teosofickou společností zde vznikla v roce 1915 Antroposofická společnost Studium. Ta pak v různých podobách fungovala až do 9. června 1941, kdy byla gestapem rozpuštěna.

A jak píše kurátor a autor monografie David Voda, „po krátkém nadechnutí v osvobozené třetí republice přišel definitivní zánik“, když v roce 1950 komunisté Antroposofickou společnost zakázali. Již předtím ale řada umělců zahynula v nacistických koncentračních táborech, další byli po válce odsunuti – a ti, kteří přežili či zůstali, tvořili v ústraní, víceméně v utajení.

Duch a hmota

Kurátorovi chebské výstavy se podařilo shromáždit mnoho víceméně neznámých děl, hlavně však přivést na světlo jejich tvůrce.

V monografii k tomu píše: „Umění antroposofické tradice z Prahy – od tvůrců německožidovské, české, maďarské i chorvatské identity – se zde zjevuje v překvapivé šíři od malířství, kresby, grafiky, sochařství, užitého designu, fotografie, šperkařství, literatury i filosofující esejistiky, eurytmie, hudebního dramatu až po uměleckou výšivku.“

Olomoucká Aenigma propojuje ducha s pozemskou existencí
Výstava Aenigma

Všechna díla mají přitom jedno společné – vycházejí ze Steinerova učení. „Duchovní vědec ví, jak moc záleží na tom, zda člověk žije v tom či onom světě forem,“ prohlásil mimo jiné. A také: „Duch není nikdy bez hmoty, hmota nikdy bez ducha.“

Kurátor Voda pak cituje malířku Zdenku Topičovou: „Samozřejmě je to těžké pro tvořícího umělce i pro diváka, poněvadž jsme nasákli v nynější kultuře vším tím, co se brání jakémukoli vědomému styku se světem duchovým. (...) Jde o to, abychom se na stezce poznání dopracovali též schopnosti ryzího, čistého vnímání vnějšího světa. (...) Pak se nám hmota stane jaksi průhlednou a vnímáme doslova skrze ni, pravou podstatu věcí, tedy i barev.“

Jak se maluje jehlou

K pražským antroposofickým umělcům patřil například malíř Richard Pollak-Karlin (1867–1942). Tvořil malby zvláštně průhledné, po namalování totiž vrstvu olejové barvy stíral špachtlí, zřejmě v úmyslu, aby nabídl „pohled za“. Jak poznamenal umělcův současník Walter Kühne, připomínají „čínské meditační obrazy“. Zcela tedy v intencích učení antroposofie.

Výtvarně činná byla i jeho manželka Hilde Pollak-Karlin (1874–1942). Původně malovala, poté přešla na uhel, křídu a tužku, tedy „stále jemnější tahy“, až nakonec začala „malovat jehlou“ – do hedvábí, vypnutého do rámu, vyšívala různobarevnými hedvábnými nitěmi své představy, někdy nitě i vrstvila.

Z výstavy Pražská antroposofická moderna 1907–1953 v GAVU Cheb
Zdroj: Facebook/GAVU Cheb

Dosáhla v tom naprostého mistrovství – například portréty byly zcela věrné a poznatelné, zároveň se jednalo o naprosté unikum. Jak píše kurátor Voda, její výšivky „formálně syntetizovaly středověkou anglonormandskou tradici, renesanční burgundskou techniku a impresionismus.“ Není tedy divu, že „jejich orientální linii obdivovali i doboví recenzenti jako třeba Josef Čapek“.

Tematicky přitom zprvu představovaly „okultní vize plné démonů, okřídlených bytostí, asijských draků a podobně“. Později ovšem, ve spolupráci s manželem, vytvářela Hilde Pollak-Karlin vyšívané retábly (oltářní nástavce, pozn. red.) s hlavním motivem, jímž byla oslava zesnulého Steinera.

O své tvorbě i přednášela, přičemž název její prezentace z roku 1931 je výmluvný: Vývoj umělecké výšivky z hlediska duševní proměny. Již názvy jejích „vyšívaných“ děl mluvily samy za sebe, například Mezi světelnými bytostmi. Oba manželé bohužel skončili v koncentračním táboře Treblinka.

Monografie Pražská antroposofická moderna 1907–1953
Zdroj: Arbor vitae

Jak šperky, tak nábytek

Josef Přikryl (1885–1973) se věnoval šperkařství, vytvářel přitom velice malé, přesto propracované brože, leckdy se zasazenými vzácnými kameny. A opět, při své práci se držel antroposofického učení.

Chorvatský řezbář Bogdan Cerovac (1904–1969) vyřezával z tvrdého dřeva předměty denní potřeby, mísy, talíře či vázy, hrubé řezy dlátem jim dodávaly další estetický rozměr.

A se dřevem, ale i s kamenem pracoval Bohumil Josef Jerie (1904–1998), který, byť samouk, dokázal dům na Ořechovce, v němž bydlel, zaplnit „sochami pohádkových bytostí, skřítků, sylf, penátů, lárů, elementárních duchů a imaginativním nábytkem z figurálně-abstraktních sloupků“. V Chebu jsou k vidění i hrubě tesané stolní lampy, abstraktní sochy, reliéfy, poličky, přezky, dokonce dětská postel.

Průkopník mikrotonální hudby

Zajímavou kapitolou, a to jak v monografii, tak v dramaturgii výstavy, je osobnost skladatele Aloise Háby (1893–1973), světového průkopníka mikrotonální hudby. Neskládal pouze – tradičně – v půltónovém systému, ale intervaly mezi tóny dělil dál.

Přijď království Hábovo. Festival NODO si troufá na jedinou šestinotónovou operu v dějinách
Šestinotónové harmonium

Kompozice to byly sice náročné na interpretaci, ovšem umožňovaly daleko hlubší uchopení témat, skladateli poskytovaly nové skladebné principy možnost širšího výrazu. A tak máme například čtvrttónovou operu Matka (1929), ale i antroposofickou šestinotónovou operu Přijď království tvé (1942) – ta ovšem nebyla na rozdíl od Matky, jež byla dokonce i nahrána na desky, dlouhá léta prováděna a světové premiéry se dočkala až v roce 2018 v Ostravě. Ukázky z opery v expozici zazní, v monografii je pak přetištěno celé Hábovo libreto.

Druhým uvedeným skladatelem je Viktor Ullmann (1898–1944), zvláště pak jeho opera Pád Antikrista (1995). Podobně jako u Háby, i Ullmannovo antroposofické drama se dočkalo světové premiéry později a také její libreto se nachází v monografii. Bohužel Ullmann, jakožto Žid, zahynul v Osvětimi, ještě v Terezíně se ale aktivně účastnil hudebního života, komponoval.

Výstava Pražská antroposofická moderna 1907–1953 je v Chebu otevřena ještě do 29. března.

Výběr redakce

V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

V Praze přistálo další letadlo s turisty z Blízkého východu

02:15Aktualizovánopřed 20 mminutami
Seznam.cz podal žalobu na Babiše. Dlouhodobě lžou, říká premiér

Seznam.cz podal žalobu na Babiše. Dlouhodobě lžou, říká premiér

11:45Aktualizovánopřed 28 mminutami
Ceny plynu a ropy dál prudce rostou

Ceny plynu a ropy dál prudce rostou

09:46Aktualizovánopřed 59 mminutami
Policie kvůli pádu lanovky na Ještěd navrhla obžalovat tři lidi a firmu

Policie kvůli pádu lanovky na Ještěd navrhla obžalovat tři lidi a firmu

11:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael opět útočí na Teherán. Do Libanonu poslal vojáky

Izrael opět útočí na Teherán. Do Libanonu poslal vojáky

03:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda zareagovala okamžitě, říká Vondráček. Lipavský kritizuje její komunikaci

VideoVláda zareagovala okamžitě, říká Vondráček. Lipavský kritizuje její komunikaci

před 3 hhodinami
Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
FT: Izrael sledoval Chameneího ochranku pomocí dopravních kamer

FT: Izrael sledoval Chameneího ochranku pomocí dopravních kamer

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Rijksmuseum „vrátilo“ Rembrandtovi obraz

Odborníci z amsterdamského Rijksmusea potvrdili pravost Rembrandtova obrazu. Malba s biblickým motivem byla napřed nizozemskému mistrovi připisována, před více než půlstoletím byla ale z jeho tvorby vyřazena.
před 59 mminutami

Když se hmota stává průhlednou na výstavě antroposofistů

Galerie výtvarných umění v Chebu připravila výstavu Pražská antroposofická moderna 1907–1953. Samotná instalace stejně jako opulentní monografie jsou objevné. Ne že by nebyl dostatek informací o antroposofii jako takové, ovšem až tolik se neví o výtvarných projevech antroposofistů, a navíc v Praze. A to nejen o těch před válkou, ale i za nacistické okupace a po komunistickém převratu.
před 1 hhodinou

VideoHosté Událostí, komentářů probrali zahraniční vysílání Českého rozhlasu

Před devadesáti lety začalo zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Výročí si Český rozhlas připomíná speciální výstavou v galerii Vinohradská 12 a také dokumentárním seriálem Praha volá svět. O budoucnosti zahraničního vysílání se však nyní diskutuje na politické úrovni. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) navrhuje snížení jeho rozpočtu téměř o čtvrtinu. V Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou se tématu věnovali generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a vedoucí německé redakce v Radio Prague International Till Janzer.
před 2 hhodinami

Divadlo v Dlouhé mluví o Vegetariánce

Na jevišti ožívá román jihokorejské spisovatelky Han Kang, před dvěma lety oceněné Nobelovou cenou. Inscenaci Vegetariánka o vzpouře proti konvencím připravilo pražské Divadlo v Dlouhé.
před 20 hhodinami

Tata Bojs vydali album V původním snění

Kapela Tata Bojs vydává svou jedenáctou studiovou desku. Album V původním snění je hudební směsí rokenrolu, taneční energie i balad.
včera v 11:56

VideoŠkrty v kultuře vyvolaly rozruch. Umělci se obávají o budoucnost institucí

Vláda Andreje Babiše (ANO) letos snižuje rozpočet ministerstvu kultury oproti loňsku o dvanáct procent. Umělci, divadelníci i třeba lidé na literární scéně se tak obávají o osud svých institucí. Týká se to například i literárního časopisu Host, který se spoléhá na veřejné zdroje – podporuje ho město Brno, ale třeba i ministerstvo kultury. „Čtyřicet procent už je opravdu hodně. Už myslím, že byste musel uvažovat o zrušení úvazků, že se časopis bude tisknout na horší papír, nebo vydáte méně čísel ročně,“ uvedl šéfredaktor časopisu Host Jan Němec. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zprávy o čtyřicetiprocentním škrtu označil za dezinformace. V příštích dnech chce ministerstvo s profesními asociacemi o škrtech v rozpočtu jednat.
1. 3. 2026

Kontrarevolucionář v hollywoodském stylu. KLDR zatraktivňuje propagandu

V novém propagandistickém filmu, který letos odvysílala severokorejská televize, se kontrarevolucionář neúspěšně pokusí o atentát na někdejšího vůdce Kim Čong-ila. Fiktivní příběh překvapuje akčními scénami a navazuje na trend filmařů KLDR točit ve stylu Hollywoodu. Chtějí tak konkurovat zahraniční produkci, která se k Severokorejcům i přes zákazy dostává. A nabídnout propagandu v atraktivním balení.
28. 2. 2026

Warner Bros. podepsala smlouvu o převzetí s Paramountem

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu korun) přebírá mediální skupina Paramount Skydance. Vyplývá to ze záznamu globální porady firmy, který má k dispozici agentura Reuters. Druhý zájemce o převzetí filmových studií a streamovací divize konglomerátu WBD, společnost Netflix, předtím odmítl zvýšit svou nabídku. Spojením obou firem vznikne jedno z největších filmových studií na světě.
27. 2. 2026Aktualizováno27. 2. 2026
Načítání...