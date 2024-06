„Sám sebe jsem roztrhal.“ Před sto lety zemřel Franz Kafka

První příznaky tuberkulózy se u Kafky projevily v sobotu 11. srpna 1917, ve čtyři hodiny ráno. „Kafka se probouzí. Cítí, že něco není v pořádku. Sedí to v hrdle, v ústech se hromadí sliny, pokouší se jich zbavit. To ale zjevně nepomáhá. Vstává, rozsvěcuje lampu. Vidí, že to není jen hlen, je to krev, sražená krev,“ píše Reiner Stach v přelomové a vpravdě kanonické biografii, na jejíchž třech svazcích pracoval osmnáct let. Česky vyšel poslední z nich před šesti lety.

Kafka chce ale dál spát, nic to přece není. „Ale nejde to,“ pokračuje Stach, „neboť znenadání to začíná z hrdla tryskat, krev zaplňuje ústní dutinu, Kafka spěchá k mycímu stolku, bílá mísa se zaplňuje jasně rudým přívalem...“

A je to. Stach ještě dodává, že Kafka se v dopisech k onomu ránu staví s ohromivou „odevzdaností, s jakou onen překvapivý projev smrtelného ohrožení přijímá“. Kafka v zápisu ve svém deníku píše o tom, že jeho tělo se s nemocí proti němu za jeho zády spiklo. Své onemocnění totiž nevnímal nějak úkorně, spíše je „kafkovsky“ interpretoval: mluví o nemoci „propůjčené“, „duchovní“, nemoci, jež byla dlouhá léta „vábená“, a nyní konečně propukla.

Pouť po sanatoriích

Fragment zápisků z poloviny srpna 1917 odkrývá následující úvahy: „Kdybych měl v nejbližší době zemřít nebo se stát neschopným života – tato možnost je veliká, protože jsem měl v posledních dvou nocích silné chrlení krve –, pak mohu říci, že jsem sám sebe roztrhal.“

Nemoc se zpočátku příliš nemanifestovala, možná i díky tomu Kafka přežil na podzim 1918 jak španělskou chřipku, tak následně těžký zápal plic, kdy měl horečky až 41 stupňů, vstoupil do stádia deliria a „bylo třeba každým okamžikem počítat se selháním orgánů“.

Úlevu hledal v různých sanatoriích a lázních, v rakouském Meranu, v roce 1921 pobýval v Tatranských Matliarech, kde se zlepšení sice nedostavilo, spřátelil se tam však s maďarským studentem medicíny Robertem Klopstockem, důležitým aktérem posledních týdnů Kafkova života. V lednu 1922 strávil nějaký čas ve „vzdušných lázních“ ve Špindlerově Mlýně, kde mimo jiné začal psát – nikdy nedokončený – Zámek.

Kafka byl ze zdravotních důvodů pensionován, ovšem náklady na lékaře, léky i sanatoria byly na hranicích jeho možností.