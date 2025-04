Elton John albem podpořil queer lidi, v Rusku ze stejného důvodu vadí

Řeč je o skladbě When This Old World Is Done with Me. „Elton John má skvělou hlasovou kondici. Zdá se, že vůbec nepřišel o bravuru a sílu svého hlasu. A když v závěrečné písničce o smrti zpívá o tématu konečných věcí, tak mi hlasem připomíná člověka, který jako by se chtěl bránit tomu, že by měl někdy odejít. Je tam obrovské poselství a po emotivní stránce je to nejzajímavější moment alba,“ míní Špulák.

Nový začátek

Předloni Elton John oznamoval konec kariéry. Loni v červenci navíc částečně přišel o zrak. Spolupráci s Brandi Carlileovou ale považuje za nový začátek. Jedenáctinásobná nositelka cen Grammy ho sama oslovila. „Napsala jsem mu dopis. Poprosila jsem ho, jestli by nezahrál na piano na jedné z mých písní,“ upřesnila zpěvačka.

Na albu je i píseň Never Too Late, kterou spolu natočili k loňskému dokumentu o Eltonovi a která získala nominaci Oscara. Sošku si nakonec odnesla skladba z filmového krimi muzikálu Emilia Pérez. Choreograf tohoto snímku se podílel také na videoklipu ke skladbě Swing For the Fences z nového alba Johna a Carlileové.

Zmíněnou píseň označili sami tvůrci za hymnu pro mladé queer lidi. K LGBTQ+ komunitě se ostatně hlásí i Elton John a Brandi Carlileová.