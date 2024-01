Elton John dosáhl na EGOT. Elitní klub cen zpochybňují „lovci“ a čestná ocenění

„Je veřejným tajemstvím, že u mnoha broadwayských představení jsou pozice producentů na prodej. V rozhovoru pro New York Times v roce 2014, jen několik měsíců poté, co hra A Gentleman's Guide to Love and Murder získala cenu Tony za nejlepší muzikál, hlavní producent Joey Parnes přiznal, že nabízí umístění nad názvem investorům, kteří vloží pouhých 35 tisíc dolarů,“ připomněl.

Rekordmanem je americký písničkář Robert Lopez, jemuž se podařilo dosáhnout mety EGOT dokonce dvakrát. „Nej“ se s jeho jménem pojí více – EGOT si připsal jako první Filipínec a Asiat, jako nejmladší laureát (není mu ještě ani padesát let). Navíc se kvalifikoval za necelou dekádu, v druhém kole sbírání cen dokonce za méně než osm let, tedy za nejkratší dobu ze všech.

EGOT naplňoval Elton John skoro čtyřicet let

Elton John si žádným takovým háčkem radost kazit nemusí. „Jsem nesmírně poctěn, že se mohu připojit k neuvěřitelně talentované skupině vítězů ceny EGOT. Cesta k tomuto okamžiku byla naplněna vášní, odhodláním a neochvějnou podporou mých fanoušků po celém světě. Dnešní večer je důkazem síly umění a radosti, kterou přináší do života nás všech,“ reagoval na dosažení žádané umělecké mety ve svém prohlášení.

Cestu k EGOT začal v roce 1987, kdy obdržel svou první (z celkem pěti plus jedné čestné) Grammy. A to za cover skladby That's What Friends Are For, kterou nazpíval spolu s Dionne Warwickovou, Gladys Knightovou a Steviem Wonderem, aby podpořili benefici pro výzkum a prevenci AIDS.

V polovině devadesátých let následoval první Oscar za nejlepší filmovou píseň – Can You Feel the Love Tonight z animovaného Lvího krále. Na přelomu milénia si Elton John došel pro cenu Tony za muzikálovou verzi opery Aida. V obou případech spolupracoval s textařem Timem Ricem, také držitelem EGOT.

Emmy jako tečka za kariérou

Po dalším téměř čtvrtstoletí své tažení završil soškou Emmy. Vysloužil si ji přímým přenosem koncertu ze stadionu Dodgers v Los Angeles. Vystoupení uzavíralo severoamerickou část zpěvákova rozlučkového turné a zvolené místo zároveň odkazovalo k začátkům jeho popularity.

V roce 1975 na tomtéž stadionu odehrál dva vyprodané koncerty, které do jisté míry definovaly jeho pozici hudební supernovy. Na pódiu se objevil v dresu baseballového klubu Dodgers, akorát že z třpytivých flitrů, včetně typické čepice. Verzi blyštivého dresu oblékl i při koncertech v Los Angeles o téměř půlstoletí později, i když, jak poznamenává deník USA Today, se kvůli zranění kyčle nepohyboval s takovou lehkostí, natož aby jako kdysi skákal na klavír.