Nemám žádné politické ambice, říká „polský Musk" Brzoska

5. 4. 2025

Rafał Brzoska bývá od února označován jako polský Elon Musk. Postavil se do čela iniciativy, která chce odstraňovat absurdity a zjednodušit právní předpisy. Během tiskové konference se na něj s žádostí o radu „jak deregulovat“ obrátil sám premiér Donald Tusk, Brzoska přijal. Je zakladatelem a šéfem společnosti InPost, která je největším evropským provozovatelem výdejních boxů a logistických center. Jejím největším akcionářem je česká finanční skupina PPF. Rozhovor vedl zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Cítíte se být polským Elonem Muskem? Tuto otázku mi samozřejmě kladou často. Ale ne, rozhodně ne. A to z mnoha důvodů. Elon Musk je skvělý podnikatel, velký vizionář a v mnoha oblastech podnikání skutečně předběhl svou dobu. On má ale v oblasti deregulace skutečně trochu jiný styl než já osobně. Společnou máme snad jen jednu věc – on i já jsme v mládí hráli strategickou hru Civilizace, která nás formovala a pomohla nám rozvinout naše podnikání. Ale teď vážně. Americký přístup k deregulaci a vůbec fungování americké administrativy je zcela odlišné od naší parlamentní demokracie a našeho přístupu. Moje iniciativa tu není k tomu, aby sama deregulovala, nemáme takovou pravomoc. My jenom poukazujeme na absurdity a upozorňujeme na ně vládu. Kabinet pak musí sám tyto absurdity odstraňovat, pokud chce dokázat, že svůj slib deregulovat myslí vážně. Kolik takových absurdit v polském státu existuje? Myslím, že v tom stavu, který dnes vidíme, bych se nedivil, kdyby jich bylo kolem deseti tisíc. Deset tisíc? Opravdu? Ptám se proto, že v rámci vaší iniciativy jste zatím představili „pouze“ dvě stě třicet nápadů co a jak deregulovat. Jsou to ty nejdůležitější? Kolem naší iniciativy vzniklo silné společenské hnutí. Máme webovou stránku www.sprawdzamy.com, na které může kdokoli podat svůj návrh na zveřejnění nějaké absurdity, kterou vypozoroval. Takových návrhů už máme několik tisíc. Některé se samozřejmě opakují, ale právě odtud pochází to číslo. Všechny návrhy přezkoumáváme. Připravujeme sami na klíč řešení daného problému tak, aby vláda už měla vše připravené a mohla později na tomto základě přijít s vlastním zákonem nebo nařízením. Řekli jsme, i já osobně, že do sta dnů, tedy do 1. června, chci představit tři sta konkrétních návrhů na řešení problémů. Už dnes jich máme 230, takže jich nakonec může být i více než tři sta. A které jsou tedy ty nejdůležitější? Pro mě nejdůležitější je hned ten první, který se týká presumpce neviny daňového poplatníka. V trestním právu se předpokládá, že zločinec je nevinný do té doby, dokud mu neprokážete vinu. V našem současném správním a daňovém právu je to ale občan, který musí státu prokazovat, že je nevinný. A to je podle nás absurdní. Chceme, aby právo ctilo stejné zásady – tedy dokud neexistují důkazy, že daňový poplatník provedl něco nelegálního, na něj bude nahlíženo od základů jako na nevinného. Druhou velmi důležitou věcí, kterou chceme napravit, jsou rozhodovací lhůty, kterých je v polském právu přes dvacet tisíc. Co to znamená? Že správní orgán, úřad má určitou lhůtu na vydání nějakého rozhodnutí. A ve více než osmdesáti procentech případů toto rozhodnutí v této lhůtě nikdy nevydá. Takže chceme zavést nový mechanismus. Podle něj by pak byly automaticky ve prospěch občana vyřizovány ty záležitosti, v nichž příslušný úřad nevydá rozhodnutí v termínu. A třetí nejdůležitější absurditou, kterou chceme napravit, je proces digitalizace. Protože my se zabýváme nejenom deregulací, ale také digitalizačními projekty, které zlepšují život občanům.

Není vlastně digitalizace dnes už jenom takové módní slovo, kterým se zaklíná snad každý politik? No, to ne. V Polsku více než osm milionů občanů používá mobilní aplikaci, kterou vyvinula minulá vláda a která se nazývá M-obywatel. Všichni tam máme nahrané své občanské průkazy, řidičské průkazy, můžeme se tam podívat, kolik máme trestných bodů za porušení dopravních předpisů. A naším cílem je, aby se všechny další dokumenty, osvědčení, očkovací průkazy, které jsou dnes na papíře, daly převést do digitální formy a byly dostupné v této aplikaci. Na to je ta aplikace už dávno připravena. A je to velmi jednoduché a máme ministerstvo digitalizace, které by to rádo udělalo. Má na to prostředky, má stovky IT inženýrů, takže jsme připraveni to udělat. A co je tedy podle vás příčinou toho, že se to zatím nedařilo? Je těžké deregulovat z úrovně úředníků, kteří ty regulace zavádějí už mnoho let. Současné daňové právo v Polsku má 5800 stran. A to jsou pouze daně. Je naivní očekávat, že úředníci sami sebe deregulují, protože by si tím ve skutečnosti sami odebrali hromadu pravomocí. Proto tento náš nový pohled zvenčí, pohled expertů, občanů a podnikatelů, na určité problémy, které se zdály neřešitelné, ukazuje, že jsou ve skutečnosti velmi jednoduché. Proč vinit úředníky? Vždyť ti dělají jenom to, co jim umožní či zadají politici… Někdy ano, bohužel. Taková je politika. Na druhou stranu je to trochu jako v byznysu. Často řešení problémů ve firmě nepřichází zevnitř, ale od někoho zvenčí, kdo se na firmu podívá jinak – třeba nový manažer nebo nový zaměstnanec, který přijde a všimne si naprosto jednoduchého řešení problému, který si nikdo uvnitř firmy po mnoho let neuvědomoval. Stále jste ale neodpověděl na to, proč taková iniciativa nevznikla už před pár lety. Není tím hnacím motorem Elon Musk a jeho deregulační snažení v USA? Myslím, že ano. Spojené státy, a obecně administrativa nového prezidenta Trumpa s podporou Elona Muska, ukázaly zejména Evropě, jaký je nový trend. Trend, který předpokládá změnu. Občané už mají byrokracie dost. V USA to od voličů zaznělo velmi silně. Když se podíváme na Evropskou unii a její členské státy, tak vidíme, že jsme naši ekonomiku přeregulovali. Většina západoevropských zemí implementuje směrnice EU v podstatě jen tím, že je přeloží do svého jazyka. My v Polsku jsme ale směrnice nejen překládali, ale kolem nich jsme budovali další legislativu, která ještě více posilovala moc úředníků a byrokratů. Jedna evropská směrnice v Polsku vygeneruje dvakrát více následujících právních aktů, než sama předpokládá. Do toho všeho dnes čelíme konkurenci firem z Ameriky nebo Číny, které mají mnohem lepší podmínky pro podnikání a využívají toho. A to se nebavíme jen o energiích. Byznys s umělou inteligencí Zřejmě narážíte na vaše oblíbené téma – umělou inteligenci. U ní evropský rozvoj podle vás také omezila legislativa? Ano. Dám vám jednoduchý příklad z Polska. Šedesát procent klíčového týmu, který vytvořil umělou inteligenci ve firmě OpenAI, jsou Poláci. Jsou to Poláci, kteří odešli do USA, protože tam měli lepší podmínky pro vývoj umělé inteligence, měli tam lepší podmínky pro vývoj jazykových modelů. V Evropě nemůžeme jazykové modely trénovat a rozvíjet, protože k tomu nemáme data. Šedesát procent dat, která bychom k tomu chtěli použít, použít nemůžeme kvůli GDPR. A když se potom ptáme, proč evropské modely prohrávají s americkými nebo čínskými – no tak právě proto, že chybí data, na nichž je můžeme trénovat. Přeci máme své jazykové modely. V Británii či ve Francii. Tam je například nadějná firma Mistral AI… To je málo. My v Evropě nemáme Facebook. Nemáme Twitter. Nepatří k nám. Tyto modely nelze trénovat na uživatelských datech, protože to evropské právo zakazuje.