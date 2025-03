Nástroje na odhalování výtvorů AI nejsou bezchybné. Redakce ČT je otestovala

Nástroje na vytváření falešných videí, fotografií i textů jsou stále rozšířenější, snadněji dostupné a hlavně – jejich výstupy jsou stále realističtější. Odhalit, že jde o dílo umělé inteligence, je tedy pořád složitější. Cesty ale existují: vědecká redakce ČT24 otestovala některé nástroje, které to dokáží.

Redaktor České televize Jakub Pacner pravidelně moderuje ze studia, ale také vstupuje z terénu. Je tak věrohodnou a poměrně známou osobností tuzemského veřejnoprávního zpravodajství. Když se objevilo na portálu YouTube video, kde propagoval nelegální finanční služby společně s Andrejem Babišem (ANO), působilo to na první pohled velmi nedůvěryhodně. Pacner i Babiš ale současně vypadali velmi reálně, jejich hlasy i pohyby působily přirozeně. Video ale bylo vytvořené umělou inteligencí a bylo tak věrohodné díky tomu, jak často bývají redaktor ČT i opoziční lídr na obrazovce:

Jak podvrhy poznat? To už je složitější. Existují komerční analytické nástroje, které umí tyto „fake news“ odhalit, ale zpravidla jsou poměrně drahé a negarantují, že jejich výsledek bude zaručený. Seznam nástrojů, které jsou zdarma, poskytuje ale také bruselská organizace EU Disinfo Lab , která se věnuje boji proti dezinformacím dlouhodobě. Řada z nástrojů je nicméně zastaralá, mnoho z nich se stalo v mezičase placenými. Řada z nich se ale stále dá využít na ověření pravosti internetového obsahu. Česká televize otestovala jejich účinnost na textu, fotografiích i videu.

Podobných klipů jsou tisíce. Zejména v posledních měsících, kdy řada velkých společností zveřejnila aplikace umožňující zdarma převedení textu na video, jich ale přibývá geometrickou řadou. U části je velmi snadné poznat manipulaci i během pár sekund, u jiných je to ale prakticky nemožné. Falšování reality může být neškodné a zábavné – například, když na záběrech létá okřídlený pes – ale může se stát i velmi snadno nebezpečným. Třeba když autoři klipu zneužijí respektovanou osobnost k propagaci nějakého podvodného produktu.

Výsledek se také značně liší podle zadání: pokud má AI napodobit nějaký konkrétní styl, pak může být pro internetové nástroje velmi těžké to odhalit. Záleží ale zřejmě na velikosti vzorku, který má AI k dispozici: například styl psaní Českého rozhlasu, jehož web je otevřený a dostupný každému, umí stroje napodobit tak dobře, že to nástroj neodhalí. Ale naopak styl České tiskové kanceláře, kde je většina obsahu zamčená a dostanou se k němu jen platící klienti (například i Česká televize), okopíruje AI natolik nepřesvědčivě, že to algoritmus odhalí snadno.