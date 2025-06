Po nástupu českého vedení docházelo k šikaně, tvrdí končící reportérka Markízy

To se začalo měnit s nástupem českého vedení. Bylo nám řečeno, že nemáme politiky honit, konfrontovat, hádat se s nimi na tiskových konferencích. Celá politika ve vysílání šla do pozadí. Bylo to velmi komplikované a náročné období v bodě, kdy se na Slovensku měnila vláda. Přišel Robert Fico se svou koalicí. Byli velmi nepřátelsky nastaveni vůči médiím, a zvlášť i vůči Markíze. Dokonce ji označili za nepřátelské médium. V této velmi složité situaci se celé prostředí u nás v Markíze začalo obracet.

Je potřeba říct, že na Slovensku je veřejnoprávní televize dlouhodobě decimována politickými zásahy, takže nemá velkou moc ani sledovanost. Dá se polemizovat, co se s ní stane nyní po další výměně vedení. To znamená, že televize Markíza dlouhodobě supluje veřejnoprávnost na Slovensku, i když je to komerční stanice. Byla vždy známá velmi silným politickým zpravodajstvím. Byli tu odvážní novináři, kteří v terénu konfrontovali jakoukoliv vládu s různými otázkami.

Tato situace nevznikla ze dne na den. Ani můj odchod samozřejmě nevznikl ze dne na den. Je to situace, která se tu formuje už zhruba rok a půl, kdy televize vyměnila vedení a do redakce přišel jako šéf Michal Kratochvíl, který aktuálně vede zpravodajství a publicistiku. Tehdy začaly největší zásahy do zpravodajství, jelikož skupina PPF, respektive nový majitel televize, se rozhodl, že zpravodajství chce razantně měnit.

Kromě toho se samozřejmě děje mnoho interních záležitostí, které lze bez okolků popsat jako šikanu a které vedly k odchodu několika známých tváří. O Michalu Kovačičovi už česká veřejnost pravděpodobně slyšela. Odešel poté, co veřejně pojmenoval, co se v televizi Markíza tehdy celé měsíce dělo. Nyní odchází i šéf odborů Viktor Vincze, který je v podstatě vytlačen do pozadí – z televizní obrazovky na nově vznikající webový projekt.

Vysvětlují to tím, že jde o komerční mix, že se lidé k té informaci tak jako tak dostanou. Ale tlak na to, aby bylo méně politiky (ať už kvalitativně nebo kvantitativně), existuje dlouhodobě. Běžně se stává, že když si ráno na poradě rozdělujeme úkoly – tak dříve by tam bylo mnohem více seriózních, vážných témat s nějakým společenským dopadem. Teď se tam dostanou možná dvě, možná jedno, maximálně tři a velmi často se stává, že jdou do pozadí.

My v redakci jsme samozřejmě tuto nabídku vnímali jako šitou na míru tak, aby musel odejít. Do toho všeho se přidávají různé očerňující útoky – titulky v bulváru, úniky různých anonymních e-mailů. A to smyšlených a vykonstruovaných. Prostředí je tam mimořádně nepřátelské, náročné a pro mě osobně bylo nemožné tam zůstat po tom, co se stalo Viktoru Vinczemu.

My jsme tehdy s vedením podepsali podmínky, které jsme jim dali. Šlo o naprosto elementární novinářské standardy. Ptáme se na cokoliv, vysíláme konfrontace s politiky. Žádné zásahy do reportáží, které jsou připraveny k odvysílání. To jsou naprosto elementární body. Nutno říct, že tyto věci se tam plus minus samozřejmě respektovaly.

V určitém bodě nový management pochopil, že si kvůli velkému veřejnému tlaku, který vznikl po odchodu Michala Kovačiče, už nemůže dovolit podobnou PR katastrofu. Už nemůže na novináře tlačit tak, jako tlačil donedávna. Musí na to jít trochu jinak. To znamená, že se tam úplně změnila strategie. Její podstatou je, že když uřízneš hlavu té revoluci nebo té hydře – nebo jakkoliv to chceme nazvat – tak tím vlastně celá revoluce končí. A přesně takhle to končí i u nás.

Je třeba říct, že nežijeme v době, kdy může šéfredaktor nebo šéf zpravodajství přijít na poradu a říct, že tohle se vysílat nebude. Na to tam pracují příliš inteligentní lidé a ty pokusy je třeba dělat měkkými technikami. Cukr a bič. Trvalo to prostě tak strašně dlouho, že to už opravdu nešlo ignorovat.

Projevovalo se to například tím, že jsme neustále dostávali nápady a nabídky – protlačit ministry této konkrétní strany do vysílání. Ne v situaci, kdy budou tvrdě konfrontováni, ale když si mohou odprezentovat obsah, který oni sami chtějí.

Pro mě byl poslední kapkou konec Viktora Vinczeho. Nejen z důvodu novinářské svobody, protože on se zastával toho, abychom měli svobodnou práci. Pokaždé, když došlo k nějakému incidentu, vždy se za to velmi razantně postavil. Ale i proto, že on je šéfem odborů. Oni se ho vlastně zbavili i kvůli tomu, že se zcela legálně podle zákona zasazoval o zaměstnanecká práva. Já jsem místopředsedkyně. Odbory postupovaly přesně tak, jak mají.

Byly to však standardní odbory, které začaly vybírat členské příspěvky, zcela se standardizovaly do podoby jakýchkoli odborů, které běžně fungují v každé normální firmě, která má o to zájem.

Řešili jsme interní i externí smlouvy, protože se často jedná o nucené živnosti, což není v souladu se zákonem. Probírali jsme běžné zaměstnanecké záležitosti a snažili se to rozšířit jak na celý kolektiv Markízy, tak i mezinárodně, jelikož skupina CME (pozn. redakce – Markíza patří pod skupinu CME, která spadá pod PPF) je mezinárodní. A velmi často odbory narážely na problém, že vedení s tímto nebylo spokojené a různými způsoby se to snažilo potlačit.

Troufnete si odhadnout, zda budou následovat další odchody z Markízy?

My jsme udělali poslední pokus, jak redakci udržet ve stavu, ve kterém je schopná pokračovat. Na to jsme řekli, že je potřeba Michala Kratochvíla poslat domů do Česka, jelikož opravdu nemá důvěru redakce. Bylo mu to několikrát tlumočeno a z toho, jak to vypadalo, mu to bylo jedno.

Každopádně se kolegové rozhodli udělat poslední pokus. Sepsaly se hromadné výpovědi, se kterými se šlo za generálním ředitelem Markízy Petrem Gažíkem, který řekl, že o personálních otázkách s námi diskutovat nebude, protože na taková personální rozhodnutí nemá sám kompetenci. Že to musí projednat s někým dalším. Nevím přesně s kým, protože on je generální ředitel a dělat personální rozhodnutí by tedy mělo být v jeho kompetenci.

Odpověď přišla, že ne, nebude se o tom diskutovat. Takže ze sedmnácti kolegů, kteří sepsali hromadně výpovědi, jsme zůstali tři. Jelikož buď se lekli, nebo řekli – dobře, vy nás tu sice nechcete, ale my budeme za ty novinářské principy bojovat dál.

Toto byl vlastně poslední pokus nějakým způsobem pana Kratochvíla z toho manažování vyměnit. Dát tam někoho, s kým bude redakce schopna spolupracovat. Co se stane dál, to nikdo neumí předvídat. Protože to, že lidé zůstali, určitě není projevem toho, že jsou spokojeni.