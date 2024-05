Markíza přerušila vysílání diskuzních pořadů. Kaliňák vedení televize podpořil

Nejsledovanější slovenská televize Markíza v pondělí oznámila, že s okamžitou platností přerušuje vysílání dvou diskusních pořadů. Učinila tak poté, co moderátor pořadu Na telo (Na tělo) Michal Kovačič v neděli v živém vysílání vedení stanice kritizoval. Slovenský vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák (Smer) využil sporu ke kritice novinářů. Prezidentka Zuzana Čaputová zmínila tlak na úpravu zpravodajství a opoziční politici zdůraznili význam svobody médií.

Kovačič na sociální síti napsal, že vedení televize mu na pondělní schůzce oznámilo, že pro něj nemají práci a má zůstat doma, dokud se mu televize neozve. Vyjádřil vděk kolegům za projevenou podporu a napsal, že v „zlomových momentech je důležité ukázat jasné hodnoty“. „Pro nás je to svoboda, nezávislá média a demokracie,“ dodal.

Markíza ve svém prohlášení přerušení vysílání pořadů Na telo a Na telo plus zdůvodnila tím, že moderátor v neděli „zneužil vysílací čas na prezentaci osobních názorů v rozporu se zákonem o mediálních službách a etickým kodexem novináře“. Dodala, že vyvození důsledků za porušení povinností ze strany zaměstnance je interní záležitostí televize.

Podle moderátora mu vedení televize v pondělí oznámilo, že pořad Na telo končí. Redaktoři Markízy, která patří do skupiny PPF rodiny zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera, si už několik měsíců stěžují na zásahy do své práce.

„Boj o podobu vysílání televize Markíza probíhá už celé měsíce. Čelíme nejen tlaku politiků, ale i vlastního vedení. Pokusy o cenzuru v diskuzi začaly od nového roku a každodennímu tlaku krátce nato čelily i televizní noviny. Díky tomu, že se naše redakce nezalekla, semkla a společně se těmto pokusům postavila, tak televizní noviny dodnes mají úplně jinou podobu, než do jaké ji tlačí naše vedení,“ řekl v neděli Kovačič na závěr pořadu Na telo.

Už před nedělním prohlášením moderátora Markízy televize podle slovenských médií plánovala, že vysílání pořadu Na telo přeruší dříve než v tradičně plánovaném termínu na konci června a že bude zvažovat nejvhodnější formát nedělní politické diskuse. Pořad Na telo byl nejsledovanější televizní politickou diskuzí v zemi. Obdobnou relaci Na telo plus, kterou rovněž moderoval Kovačič, televize vysílala v úterý na svém webu.

Záležitost se jeví jako tlak na úpravu vysílání zpravodajství či samotného diskusního pořadu, řekla prezidentka Čaputová pro list Sme. Případné zrušení Na telo by podle ní byl sporný krok, protože jde o nejsledovanější politickou relaci v zemi. Uvedla, že změny ohledně RTVS by bylo možné označit za systémový útok, protože jejich jediným cílem je patrně výměna vedení stanice.

Motivem výroků o orbánizaci médií je podle něj burcovat veřejnost k nenávisti bez jediného argumentu či kousku pravdy, což podle něj vedlo v polovině května k atentátu na premiéra Roberta Fica. Ten se ze střelných poranění zotavuje v nemocnici. Kaliňák tvrdil, že rozumí Markíze a dalším dvěma soukromým televizím v zemi, že „nevyváženost v jejich diskusích nešlo přehlížet“. Dodal, že to samé stát potřebuje udělat s veřejnoprávním rozhlasem a televizí (RTVS).

Slovenská média

Redaktoři Markízy se dříve dostali do sporu s novým šéfem zpravodajství, českým novinářem Michalem Kratochvílem, který podle dostupných informací prosazuje menší důraz na politické zprávy a od redaktorů chce, aby se vyhýbali konfrontaci s vládními politiky. Členové vládních stran dříve zintenzivnili tlak na některá slovenská média. Například premiér Fico po loňském jmenování do čela své již čtvrté vlády označil Markízu a další tři média za nepřátelská a přestal jim odpovídat na dotazy. Vládní politici letos na jaře pak přestali chodit do pořadu Na telo.

V dubnu zase další soukromá televize Joj přestala vysílat vlastní diskusní pořad. Jeho moderátorka, která oznámila odchod z televize, dříve uvedla, že má problémy získat hosty do této relace.

Minulý týden slovenský parlament hlasy vládních poslanců v prvním čtení schválil nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, kterým chce mimo jiné dosáhnout výměny nynějšího ředitele stanice. Podle opozice hodlá vláda tuto stanici ovládnout.