Slovenští veřejnoprávní novináři se obrací na poslance. Žádají odmítnutí zákona o RTVS

Zástupci Koordinačního výboru RTVS přinesli otevřený dopis do parlamentu

I opozice v parlamentu je podle něj připravena využít veškeré prostředky, které použila také při projednávání předchozí kontroverzní novely o trestních zákonech. „Včetně série demonstrací, včetně obstrukcí v parlamentu během projednávání v prvním, druhém a třetím čtení, ale také včetně ústavní stížnosti,“ popsal situaci na Slovensku Šilhan.

Nový zákon by měl instituci zastřešující veřejnoprávní vysílání rozhlasu i televize zrušit. Místo ní by měla vzniknout nová organizace STVR. Spolu s tím by měl také zaniknout mandát současného generálního ředitele Ľuboše Machaje. „Ostatně koalice se netají tím, že jednou z hlavních motivací byla výměna současného vedení,“ doplnil Šilhan.