168 hodin: Nejen podrobení RTVS. Novináři si stěžují na cenzuru v televizi Markíza

Postoj rady kritizoval mimo jiné Eugen Korda z časopisu Týždeň. „To, že se rada RTVS vyjadřuje k tomu, že by slovenská televize neměla odvysílat něco, co v zahraničí řekne význačný slovenský režisér, který je tam dokonce oceněný, tak to považuji za naprosto hroznou věc, jak se ta rada prezentuje. Ale chci říci, že to, co rada dělá teď, to je nic proti tomu, co se bude dít, až bude přijat ten nový zákon.“

„Já to nemůžu vnímat nijak jinak než jako manipulaci. Já nejsem blbec v tom smyslu, abych si nedokázal dát věci do souvislostí a politických souvislostí,“ dodal radní Jozef Chudík.

„Toto je i pro mě jako pro člena orgánu dohledu, jak říkají bratří Angličané, too much. To se nedá jako. Při vší úctě toto považuji za neférové,“ míní předseda rady RTVS Igor Gallo.

Radní RTVS to označili za selhání televize. „On nedostal prosím cenu jako občanský aktivista. On dostal cenu jako režisér,“ tvrdí radní Jarmila Mikušová.

Kostolný: Je to na úrovni cenzorského úřadu

Navrhované změny Ficově vládě umožní zrušit stávající RTVS a založit novou s novým vedením. Vzniknout má ještě jedna další rada, která bude co čtvrt roku hodnotit obsah vysílání.

Současný ředitel RTVS Luboš Machaj s novelou zákona skončí také. „Nejblíže tomuto zákonu, tak jak je definován, je ten model maďarský. To znamená, že ano, mám pocit, že naši vládní představitelé se od pana Orbána v mnohé inspirují a je to i v tomto,“ podotkl Machaj.

„Zcela natvrdo si do zákona napsat, že budou mít politický úřad, který bude rozhodovat o programu a o tom, co se vysílá a kdo bude na obraze – neboť to je přesně to, co chce tato vláda – to je opravdu na úrovni cenzorského úřadu,“ hodnotí návrh šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný.

Seškrtané peníze a útoky vládních politiků

Razantní zásah do RTVS je jen posledním ze série útoků proti ní. Po návratu k moci seškrtal Ficův kabinet její příjmy na letošní rok v přepočtu o 1,2 miliardy korun a noví vládní politici neskrývají k televizi odpor.

„Já ani nechci veřejnoprávní, já chci státní televizi. Já jsem proti veřejnoprávní televizi, chci jako polskou televizi,“ prohlásil například předseda vládní SNS Andrej Danko.

„Tady máte krásnou odpověď, zda je nevyhnutelné chodit do hlavních médií. Do Markizy, do Jojky, do STVečky, do TA3, není to nevyhnutelné. Je to opravdu něco, co bychom měli vzkázat i našim drahým přátelům z médií, že prohráli,“ řekl poslanec vládní strany Smer Ľuboš Blaha v souvislosti s takzvanými „alternativními“ médii.

„Je třeba zpřísnit kontrolní mechanismy, protože to je nevídané. Jako to, co se děje ve slovenské televizi, je nevídané,“ tvrdí premiér Fico.

„To, co zde předvádějí koaliční politici, je normalizace ve zkráceném legislativním řízení a je to cesta k tomu, abychom se vrátili do minulosti před rok 1989,“ míní šéfredaktor zpravodajského webu Aktuality.sk Peter Bárdy.

„Oni nasedli první den po volbách na válec, na tom válci sedí a válcují vše, co jim stojí v cestě. Už před volbami se netajili tím, co jsou ty základní věci, které budou chtít změnit. A změnit znamená v jejich případě zbourat,“ dodává Kostolný.