Kypr počítá s evakuací Evropanů z Blízkého východu

V posledních hodinách byla řada letů směřujících do Izraele odkloněna na Kypr, informoval s odvoláním na provozovatele letiště v Larnace kyperský rozhlas. Někteří cestující budou muset prozatím čekat na letišti, jiní už byli ubytováni v hotelech, uvedl deník Cyprus Times .

Krizový plán kyperské vlády pod názvem Hestia předpokládá, že lidé budou zpočátku dočasně ubytovaní ve stanech, školách nebo hotelech. Poté bude zorganizována další cesta do jejich domovských zemí.

Kypr leží zhruba 250 kilometrů severozápadně od Izraele, což z něj činí zemi EU s nejkratší vzdáleností do krizového regionu. Vzhledem k této geostrategicky významné poloze ve východním Středomoří hraje ostrov ústřední roli při koordinaci humanitárních opatření. V posledních letech Kypr opakovaně poskytl svá letiště a přístavy a sloužil jako centrum pro země, které po vypuknutí krizí a válek evakuovaly své občany z Blízkého východu.

Bezpečnostní opatření v Evropě

České ministerstvo zahraničí zpřísnilo cestovní varování pro Írán, který je nyní v nejpřísnější kategorii. V zemi jsou desítky Čechů, s nimiž je resort v kontaktu. V případě Izraele se varování v tuto chvíli nemění, dlouhodobě tam podle šéfa diplomacie žijí menší tisíce občanů s dvojím občanstvím. „Vždycky platí, že v té zemi, ve které jste, je potřeba sledovat místní média, tam dostanete ty nejlepší informace,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

Česká policie po izraelských útocích zopakovala, že židovské objekty v Česku mají dlouhodobě zvýšenou ochranu. „Její formy a naše postupy nebudeme z taktických důvodů konkretizovat,“ uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön. „V tuto chvíli nemáme žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že hrozí riziko útoku na našem území,“ uvedla po poledni policie.