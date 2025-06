Írán neplní jaderné závazky, uvedla MAAE. Izrael dle NBC zvažuje útok

Washington má podle NBC News obavy, že by případný izraelský úder mohl vyvolat odvetnou reakci Teheránu namířenou proti americkému personálu či majetku v regionu. Írán dlouhodobě tvrdí, že USA by jako hlavní vojenský a politický spojenec židovského státu nesly následky za izraelský útok. Podle deníku The Washington Post by navíc podobný úder téměř jistě zmařil citlivá jaderná jednání mezi Trumpovou vládou a Teheránem.

Hrozba pro základny USA

Rozhovory mezi oběma zeměmi zatím nevedly k výsledkům a obě strany varují před jejich neúspěchem. Íránský ministr obrany Azíz Násirzádí ve středu řekl, že pokud jednání o íránském jaderném programu selžou a výsledkem bude konflikt se Spojenými státy, Teherán může zaútočit na americké základny v regionu.