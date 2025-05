Zastavte sankce a vzdáme se jaderných ambicí, zní z Íránu do USA

Írán je připraven podepsat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jadernou dohodu výměnou za zrušení sankcí. Stanici NBC News to ve středu řekl poradce íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Poradce pro politické, vojenské a jaderné záležitosti Alí Šamchání je patrně nejvýše postaveným činitelem z Chameneího okruhu, který o možnosti uzavření dohody otevřeně hovoří.

Írán by se výměnou za okamžité zrušení všech na něj uvalených ekonomických sankcí zavázal, že nikdy nebude usilovat o jadernou zbraň a že se zbaví svých zásob vysoce obohaceného uranu, který je možné k její výrobě použít, uvedl Šamchání.

Dále by se zavázal, že uran bude obohacovat pouze na úroveň potřebnou pro využití pro civilní účely a že povolí mezinárodním inspektorům celý proces monitorovat, řekl Šamchání. Na otázku, zda by Írán dohodu podepsal „již dnes“, pokud by podmínka zrušení sankcí byla splněna, odpověděl, že ano.

„Je to stále možné. Pokud Američané budou jednat na základě svých slov, zcela jistě můžeme mít lepší vztahy,“ řekl Šamchání, který ale zároveň vyjádřil frustraci z Trumpova opakovaného vyhrožování.