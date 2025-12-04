Prezidenti Rwandy a Konga podepsali společně s Trumpem mírovou dohodu

Americký prezident Donald Trump a prezidenti Rwandy Paul Kagame a Konga Félix Tshisekedi ve čtvrtek ve Washingtonu podepsali mírovou dohodu, která má ukončit konflikt mezi oběma zeměmi, píše agentura AFP. Dlouholeté násilí ve východním Kongu, kde konžská armáda bojuje proti ozbrojeným skupinám, z nichž některé podporuje sousední Rwanda, je dalším z významných konfliktů, které se Trumpova administrativa snaží urovnat.
„Myslím, že to bude velký zázrak,“ uvedl Trump při podpisu dohody v budově Amerického mírového institutu (USIP). Prezidenti Rwandy a Konga byli podle AFP ve svých vystoupeních opatrnější. Kagame varoval, že při naplňování „těchto amerických dohod“ budou vzestupy i pády. Tshisekedi podpis označil za začátek nové cesty, která je náročná a „docela obtížná“.
„Strávili hodně času vzájemným zabíjením a teď budou trávit hodně času objímáním, držením se za ruce,“ uvedl Trump směrem k obou prezidentům, přičemž dodal, že obě země budou ekonomicky těžit ze spolupráce se Spojenými státy. Trump zároveň sdělil, že USA se Rwandou a Kongem podepsaly dohody, které Spojeným státům zajistí důležité minerály, které se v těchto afrických zemích nacházejí. Obě země jednu mírovou dohodu podepsaly, a to v červnu taktéž ve Washingtonu. Od té doby však nepravidelné boje a násilí pokračovaly.
Tři dekády trvající konflikt
Rwandou podporovaní povstalci z M23 na začátku letošního roku v rychlé ofenzivě ovládli rozsáhlé oblasti dvou provincií bohatých na nerostné suroviny ve východním Kongu, včetně velkých měst Goma a Bukavu. V průběhu několika měsíců byly zabity tisíce civilistů a stovky tisíc jich byly nuceně vysídleny. Tato ofenziva nicméně byla jen další fází konfliktu trvajícího tři dekády, do něhož se zapojily různé ozbrojené skupiny i okolní státy.
Ve východokonžských provinciích Severní Kivu a Jižní Kivu se nacházejí ložiska minerálních zdrojů. Je to například zlato či coltan, ruda obsahující niob a tantal. Právě suroviny jsou vedle etnických sporů hlavní příčinou násilí, které oblast od 90. let sužuje. Několik zpráv OSN poukazuje na fakt, že z drancování nerostných zdrojů ve východním Kongu profituje Rwanda.
Hodnotu nerostného bohatství na území Konga analytici podle agentury AP odhadují na 24 bilionů dolarů (asi 580 bilionů korun).