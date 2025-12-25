Prezidentem Hondurasu se podle úřadů stane Asfura podporovaný Trumpem


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po sečtení sporných okrsků se stal vítězem prezidentských voleb v Hondurasu konzervativní kandidát Nasry Asfura. Podle agentur AP a Reuters to uvedly volební úřady. Asfuru před volbami podpořil americký prezident Donald Trump, který čelil kritice, že nevhodně zasáhl do voleb. Asfura uvedl, že je připraven převzít vládu. Středopravicový politik Salvador Nasralla, který skončil druhý, hovoří o volebních podvodech a vyzval k přepočtu všech hlasů, porážku odmítl uznat.

Nejvyšší volební úřad CNE nařídil přepočet zhruba 15 procent okrsků, u kterých panovaly nesrovnalosti. Po ukončení sčítání hlasů v těchto okrscích byl na první místě Asfura s 40,3 procenta hlasů, oznámil ve čtvrtek CNE. Na druhém místě se umístil s 39,5 Nasralla.

„Rada CNE prohlašuje za ústavního prezidenta republiky Honduras na čtyřleté období, které začíná 27. ledna 2026 a končí 27. ledna 2030, občana Nasryho Juana Asfuru Zablaha,“ uvedla šéfka CNE Ana Paola Hallová.„Jsem připraven vládnout,“ uvedl v krátkém vzkazu na sociálních sítích Asfura. 

Asfurovi pogratuloval krátce po oznámení jeho vítězství americký ministr zahraničí Marco Rubio. „Spojené státy vyzývají všechny strany, aby respektovaly potvrzené výsledky tak, aby úřady v Hondurasu mohly rychle zaručit pokojné předání moci zvolenému prezidentovi,“ uvedl Rubio. Asfurovi k vítězství gratulovalo také osm zemí z Jižní a Střední Ameriky, například Argentina, Ekvádor, Panama či Peru.

Honduraská prezidentka kritizuje „falšování“ výsledků prezidentských voleb
Prezidentka Hondurasu Xiomara Castrová

Podle agentury AP v úterý Nasralla vyzval k přepočtu všech hlasů. Podle něj se během hlasování odehrály podvody. Za volební převrat pak volby označila končící prezidentka Xiomara Castrová.

Podle Castrové voliče zastrašoval svými prohlášeními americký prezident Trump, který naznačoval, že vítězství jiného kandidáta, než jím podporovaného Asfury, by mělo na Honduras neblahé dopady. Kandidátka, kterou podporovala Castrová, skončila ve volbách až třetí se zhruba dvaceti procenty hlasů.

Sčítání hlasů odevzdaných v listopadové prezidentské volbě označují agentury za chaotické a ovlivněné technickými problémy. To dále oslabuje důvěru ve volební systém v zemi, která často řeší korupci vysokých politiků a funkcionářů.

