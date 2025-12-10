Honduraská prezidentka kritizuje „falšování“ výsledků prezidentských voleb

Prezidentka Hondurasu Xiomara Castrová kritizovala „falšování“ prezidentských voleb v zemi i zásahy ze strany Spojených států. Honduraské volební orgány již dříve uznaly nesrovnalosti v protokolech z části okrsků, což může ovlivnit konečný výsledek. Píše to agentura AFP. O vítězství podle průběžných výsledků soupeří Nasry Asfura, kterého opakovaně podpořil americký prezident Donald Trump, a Salvador Nasralla. Castrová varovala, že se obrátí na mezinárodní orgány.
Mírný náskok o jeden procentní bod má Asfura se 40,5 procenty. Ukazují to podle agentury EFE výsledky po sečtení 99 procent hlasů. Volební orgány však budou muset prověřit výsledky ve 2700 okrscích, které obsahují podle analytiků až půl milionu hlasů. To by bylo zhruba 15 procent voličů, kteří přišli k volbám. Až třetí je s velkým odstupem kandidátka prezidentčiny strany Libre Rixi Moncadaová se zhruba 20 procenty.
Stávající prezidentka Castrová uvedla, že volby doprovázel nátlak, pohrůžky a „falšování vůle lidu“. Podle prezidentky volby ovlivnil i „zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa“, který podpořil konzervativního politika Asfuru. Castrová poukázala, že Trump podle ní vyhrožoval voličům, že ponesou následky, pokud nebudou hlasovat pro Asfuru. Podle analytiků byly volby neúspěchem pro Castrovou, která je první ženou v čele Hondurasu. O ukradených volbách mluví i Nasralla.
„Tyto činy představují volební převrat, který nahlásíme OSN, Evropské unii, CELAC (Společenství států Latinské Ameriky a Karibiku), Organizaci amerických států a dalším mezinárodním institucím,“ uvedla Castrová. Amerického prezidenta pak rovněž kritizovala za milost pro svého předchůdce Juana Orlanda Hernándeze, který si v USA odpykával vysoký trest za zapojení do pašování drog.
Volební orgány tvrdí, že na vyhlášení oficiálního výsledku hlasování mají čas do konce roku. Nový prezident by se měl ujmout úřadu v lednu. Podle agentury Reuters se volby na konci listopadu konaly v klidné atmosféře, jejich průběh ale komplikovaly technické problémy a pak podezření z manipulace.