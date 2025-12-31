Po útoku sebevražedného atentátníka v Aleppu je jeden mrtvý


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Jeden člověk zemřel a několik dalších lidí bylo zraněno v Aleppu na severozápadě Sýrie při útoku sebevražedného atentátníka, napsala agentura Reuters s odvoláním na syrská státní média. Atentátník se podle nich vyhodil do povětří, když jej prohledávala policejní hlídka, jejíž podezření vzbudil.

Minulý týden v pondělí si několik útoků v Aleppu vyžádalo životy nejméně dvou civilistů, řada dalších lidí byla zraněna. Z útoků se podle Reuters navzájem obvinily vládní síly a ozbrojená koalice Syrských demokratických sil (SDF) vedená Kurdy.

Státní tisková agentura SANA uvedla, že civilisté přišli o život, když SDF ostřelovala obytné čtvrti Aleppa. Zranění pak podle agentury způsobil útok SDF na vládní síly ve dvou čtvrtích města. SDF to popírá a mluví o úderu sil napojených na syrskou vládu, který vyústil ve zranění pěti civilistů.

V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP
Pohřeb obětí teroristického útoku na alavitskou mešitu ve městě Homs v Sýrii (27. prosince 2025)

V Sýrii byl loni v prosinci po více než 24 letech u moci svržen režim diktátora Bašára Asada. Nové syrské vedení se od té doby potýká s výbuchy násilí a bojů v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami. Vlna násilností letos zasáhla mimo jiné oblasti obývané drúzy i alavity, k nimž patří také svržený Asad. Koalice Syrských demokratických sil ovládá oblasti na severovýchodě Sýrie a stále se nezačlenila do struktur nového režimu.

